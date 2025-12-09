वय आणि सांधेदुखी

डॉ. मृदुल देशपांडे आहारमंत्रगुडघेदुखी, मानखांदा-कंबर दुखणे किंवा जिने चढताना त्रास या सर्वांच्या मागे साधारणपणे एकच कारण सांगितले जाते : ‘‘वय वाढलंय, म्हणून सांधे झिजलेत. म्हणजे wear and tear!’’; पण हे पूर्ण सत्य नाही. फंक्शनल मेडिसिनचे म्हणणे अगदी स्पष्ट आहे, ऑस्टिओआर्थ्रायटिस (OA) ही फक्त झीज नाही, तर शरीरातील अंतर्गत सूज, जीवनशैली आणि मेटाबॉलिक असंतुलन यांचा एकत्रित परिणाम आहे..झीज होते, पण ‘फक्त’ झीज नसतेजर ऑस्टिओआर्थ्रायटिस फक्त झीजेमुळेच होत असेल, तर मग, दोन्ही गुडघे सारखेच झिजले पाहिजेत.तरुण व्यक्तींना OA का होतो? वजन कमी करा असं का सांगितलं जातं? व ते केल्यावर वेदना इतक्या पटकन का कमी होतात?याचं कारण साधं आहे, सांध्यांची हानी ही शरीरातील सूज (chronic inflammation), इन्शुलिन रेसिस्टन्स, पोषणातील कमतरता आणि ताण यांच्याशी खोलवर जोडलेली असते..दाह (Inflammation) :OA चं मूळ.सततची सूज म्हणजेच Chronic Low-grade Inflammation सांध्यातील Cartilage (हाडांमधील मऊ भाग) ना कमकुवत करते.जास्त साखर व कर्बोदके, सीड ऑइल्स, प्रोसेस्ड फूड, सततचा ताण हे घटक शरीरात inflammatory pathways सक्रिय ठेवतात. फंक्शनल मेडिसिननुसार, दाह (जळजळ, सूज) शांत केल्याशिवाय OA स्थिर होत नाही.इन्शुलिन रेसिस्टन्स आणि वजन: गुडघ्यांचा खरा भारलठ्ठपणा, पोटावरील चरबी याने सांध्यांवर अधिक दाब येतो, व तो दाब असतो - इन्सुलिन रेसिस्टन्स मुळे. इन्शुलिन रेसिस्टन्स Cartilage Degradation वाढवतो. म्हणूनच लो-कार्ब आहार, इंटरमिटंट फास्टिंग किंवा अँटी-इन्फ्लेमेटरी डायट घेतल्यावर वेदना कमी होतात, कारण सूज कमी होते..गट हेल्थ आणि OA :दुर्लक्षित कनेक्शनजेवण योग्य पचत नसणे, Gut Microbiome (आतड्यातील चांगले जीवाणू) असंतुलित असणे ह्याने Systemic Inflammation (दाह) वाढतं. OA असलेल्या व्यक्तींत gut dysbiosis सामान्यपणे आढळते. फंक्शनल मेडिसिनमध्ये म्हणूनच गट-हेल्थ (पचनसंस्थेचं आरोग्य) दुरुस्ती हा महत्त्वाचा टप्पा ठरतो..व्हिटॅमिन D, K2, Omega-3, Collagen : ‘झीज थांबवणारे’ सहकारीपेनकिलर घेऊन OA थांबत नाही. खरं तर, व्हिटॅमिन D3-K2, ओमेगा - 3 (मासे हे उत्तम स्त्रोत. व सप्लिमेंट्स), Collagen Supplements (Marine सोर्स उत्तम), मॅग्नेशिअम सप्लिमेंट्स यांचे योग्य प्रमाण cartilage दुरुस्त करते आणि शरीरातील दाह नियंत्रणात ठेवते.योग्य हालचाल : Cartilage साठी अत्यंत उपयुक्त‘दुखतंय म्हणून चालू नये’ हे अजून एक मिथक. व ‘फक्तच चालणे’ हेही चुकीचंच. नियमित नियंत्रित हालचाल, उदाहरणार्थ, Strength Training under Guidance. (OA असणाऱ्या व्यक्तीनी जिम व वजन उचलणे याला घाबरू नये. ते गरजेचं आहे.), फंक्शनल एक्झरसायझेस, फिजिओथेरपी-बेस्ड एक्झरसायझेस इत्यादी..फंक्शनल मेडिसिनचेअंतिम निष्कर्षOsteoarthritis ही फक्त झीज नाही, तर ती एक मेटॅबोलिक-इन्फ्लेमेटरी डिसॉर्डर आहे. उपचार फक्त वेदना थांबवण्याचा नसून सूज, इन्सुलिन रेसिस्टन्स, पोषण, गट-हेल्थ, ताण आणि हालचाल सुधारण्याचा आहे. जेव्हा मूळ कारण लक्षात घेतले जाते, तेव्हा वेदना कमी होतात, हाडांतील Stiffness कमी होतो, ऑपरेशनचे (गुडघा प्रत्यारोपण) प्रमाणही कमी होते. OA म्हणजे वयाची शिक्षा नाही, ती जीवनशैली बदलून बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रित करता येणारी अवस्था आहे. ही जाणीवच उपचाराची पहिली पायरी आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.