वय आणि सांधेदुखी

ऑस्टिओआर्थ्रायटिस ही फक्त झीज नाही, ती जीवनशैली, आहार, सूज आणि हालचालींवर अवलंबून असणारी अवस्था आहे. योग्य आहार, सप्लिमेंट्स आणि व्यायामामुळे सांधेदुखी नियंत्रित करता येतो.
Understanding Osteoarthritis Beyond Wear and Tear

सकाळ वृत्तसेवा
डॉ. मृदुल देशपांडे

आहारमंत्र

गुडघेदुखी, मानखांदा-कंबर दुखणे किंवा जिने चढताना त्रास या सर्वांच्या मागे साधारणपणे एकच कारण सांगितले जाते : ‘‘वय वाढलंय, म्हणून सांधे झिजलेत. म्हणजे wear and tear!’’; पण हे पूर्ण सत्य नाही. फंक्शनल मेडिसिनचे म्हणणे अगदी स्पष्ट आहे, ऑस्टिओआर्थ्रायटिस (OA) ही फक्त झीज नाही, तर शरीरातील अंतर्गत सूज, जीवनशैली आणि मेटाबॉलिक असंतुलन यांचा एकत्रित परिणाम आहे.

