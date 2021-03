नांदेडला मंगळवारी ५५२ जण कोरोनाबाधित; एकाचा मृत्यू

नांदेड - जिल्ह्यातून प्राप्त झालेल्या दोन हजार ७० अहवालापैकी ५५२ अहवाल कोरोनाबाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे २७५ तर अँटिजेन तपासणीद्वारे २७७ अहवाल बाधित आले आहेत. आता जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या २७ हजार ९२३ एवढी झाली आहे. मंगळवारी (ता. १६) नाईकनगर नांदेड येथील ४६ वर्षाच्या एका पुरुषाचा खासगी रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यातील कोरोना बाधित मृत्त रुग्णांची संख्या ६१८ एवढी झाली आहे. आजच्या दोन हजार ७० अहवालापैकी एक हजार ४७२ अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता २७ हजार ९२३ एवढी झाली असून यातील २४ हजार ११२ बाधितांना औषधोपचारानंतर सुटी देण्यात आली आहे. एकुण दोन हजार ९७१ बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरु असून त्यातील ६० बाधितांची प्रकृती अतीगंभीर स्वरुपाची आहे. हेही वाचा - नांदेड : पत्नीचा खून करणार्‍या पतीस जन्मठेप; दोन्ही लेकरांची साक्ष ठरली महत्त्वाची

घरी बरे होण्याचे प्रमाण ८६.३५ टक्के

आज बरे झालेल्या बाधितांमध्ये जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड सहा, महापालिका अंतर्गत एनआरआय भवन व गृह विलगीकरण १६६, हिमायतनगर तालुक्यांतर्गत एक, मुखेड कोविड रुग्णालय दोन, देगलूर कोविड रुग्णालय पाच, खासगी रुग्णालय २५ असे एकूण २०५ बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुटी देण्यात आली आहे. उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण ८६.३५ टक्के आहे. ५५२ जण कोरोनाबाधित

आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड महापालिका क्षेत्र २०८, देगलूर तालुक्यात एक, हिमायतनगर एक, किनवट तीन, मुदखेड दोन, नायगाव एक, यवतमाळ एक, नांदेड ग्रामीण ११, हदगाव १२, कंधार दोन, लोहा १९, मुखेड १२, जालना दोन असे एकूण २७५ बाधित आढळले. ॲन्टिजेन तपासणीद्वारे नांदेड महापालिका क्षेत्रात १७४, अर्धापूर तालुक्यात ११, बिलोली चार, हदगाव चार, कंधार तीन, लोहा १५, नायगाव एक, यवतमाळ एक, नांदेड ग्रामीण १२, भोकर एक, देगलूर ३०, हिमायतनगर दहा, किनवट आठ, मुदखेड एक, औरंगाबाद एक, हिंगोली एक असे एकूण २७७ बाधित आढळले. हेही वाचलेच पाहिजे - नांदेड : शेतीच्या वादातून वडिलांचा खून करणाऱ्या मुलास जन्मठेप- जिल्हा न्यायालयाचा निकाल

दोन हजार ९७१ बाधितांवर औषधोपचार सुरु

जिल्ह्यात दोन हजार ९७१ बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी येथे १४३, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड ७७, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड (नवी इमारत) ७८, किनवट कोविड रुग्णालयात ५४, मुखेड कोविड रुग्णालय ५५, देगलूर कोविड रुग्णालय १४, हदगाव कोविड रुग्णालय आठ, लोहा कोविड रुग्णालय ४८, कंधार कोविड केअर सेंटर दोन, महसूल कोविड केअर सेंटर ८५, नांदेड महापालिका अंतर्गत गृहविलगीकरण एक हजार ७०२, नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्यांतर्गत गृह विलगीकरण ४७७, खासगी रुग्णालय २५८ आहेत.मंगळवारी (ता. १६) पाच वाजेपर्यंत शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी येथे ४० तर जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे २५ खाटा उपलब्ध आहेत. नांदेड कोरोना मीटर एकुण स्वॅब - २ लाख ५४ हजार २०९

एकुण निगेटिव्ह - २ लाख ११ हजार ५४६

एकुण पॉझिटिव्ह - २७ हजार ९२३

एकूण बरे - २४ हजार ११२

एकुण मृत्यू - ६१८

प्रलंबित स्वॅब - ३०५

उपचार सुरू - २ हजार ९७१

अतिगंभीर प्रकृती - ६०.

