नांदेड

Ladki Bahin Yojana: आधार अपडेटसाठी नागरिकांची धांदल; ई-केवायसी करण्यासाठी केंद्रांवर लाडक्या बहिणींच्या लागताहेत रांगा

Aadhaar Update: लाडकी बहीण योजना, शिष्यवृत्ती व आरोग्य योजनांसाठी आधार अपडेट आवश्यक झाल्याने आधार केंद्रांवर मोठी गर्दी. मोबाइल लिंक, पत्ता सुधारणा, बायोमेट्रिक व ई-केवायसीसाठी नागरिकांची धांदल; महिलांचीही मोठी रांग.
sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिवणी : सध्या राज्यात सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजना, विविध समाजकल्याण योजना, शिष्यवृत्ती, आरोग्य व निवृत्तीधनाशी संबंधित योजनांसाठी आधार हे सर्वांत महत्त्वाचे ओळखपत्र ठरत आहे.

women
women empowerment
Ladki Bahin Yojana
EKYC

