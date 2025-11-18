Ladki Bahin Yojana: आधार अपडेटसाठी नागरिकांची धांदल; ई-केवायसी करण्यासाठी केंद्रांवर लाडक्या बहिणींच्या लागताहेत रांगा

शिवणी : सध्या राज्यात सुरू असलेल्या लाडकी बहीण योजना, विविध समाजकल्याण योजना, शिष्यवृत्ती, आरोग्य व निवृत्तीधनाशी संबंधित योजनांसाठी आधार हे सर्वांत महत्त्वाचे ओळखपत्र ठरत आहे..मोबाइल क्रमांक आधारशी लिंक करणे, पत्ता किंवा जन्मतारीख दुरुस्ती, बायोमेट्रिक अपडेट तसेच ई-केवायसी प्रक्रियांसाठी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आधार केंद्रे व पोस्ट कार्यालयांत धाव घेत आहेत. यामुळे गेल्या काही दिवसांपासून या केंद्रांवर मोठ्या प्रमाणावर गर्दी दिसून येत आहे..लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत लाभार्थी महिलांसाठी आधार आधारित पडताळणी अनिवार्य असल्याने महिलांची विशेषतः मोठी गर्दी केंद्रांवर होत आहे. मोबाइल नंबर आधारशी जोडलेला नसल्यास ओटीपी पडताळणीत अडचणी येत असल्यामुळे नागरिकांना घाईगडबडीत केंद्रावर जाऊन मोबाइल लिंक करावा लागत आहे..नागरिकांमध्ये चिंता कायममाझा आधार कधी अपडेट होणार, ओटीपी येत नाही, मोबाइल लिंक नाही, पत्ता दुरुस्तीला वेळ अशा समस्यांमुळे नागरिकांमध्ये ताण वाढलेला आहे. सध्या वाढलेल्या गर्दीवर उपाय म्हणून अतिरिक्त कर्मचारी नेमणे, वेळ वाढवणे, तात्पुरती सुविधा केंद्रे उघडणे अशी पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे..Aadhar Card : आधारला मोबाईल लिंकसाठी लाडक्या बहिनीची आधार केंद्रासमोर सकाळी सहा पासुन हजेरी.आधार संकेतस्थळाचा वेग मंद, नागरिक हैराणअलीकडे आधार अपडेटसाठी मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली असून, संबंधित संकेतस्थळाची साईट स्लो, ओटीपी उशिरा येणे, पोर्टल एरर अशा तक्रारी वाढल्या आहेत. त्यामुळे एकाच कामासाठी दोन-दोन वेळा फेऱ्या माराव्या लागत असून, नागरिकांची मोठी गैरसोय होत आहे. शहरातील पोस्ट ऑफिस, सेवा केंद्रे, सीएससी केंद्रे, बँकांची ई-केवायसी शाखा या सर्व ठिकाणी सकाळपासूनच लांबच लांब रांगा लागत आहेत. थंडीत तासन्तास ताटकळत प्रतीक्षा करावी लागत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.