कौतुकास्पद : सफाई कामगाराच्या मुलांनी नाव कमावलं, तिघेही झाले एमबीबीएस 

नांदेड : शिक्षण हे वाघीणीचे दूध आहे आणि तो जो प्राशन करेल तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही. हे डॉ. आंबेडकरांचे वाक्य आपल्या कृतीत उतरवून व आपले दारिद्र्य जर घालवायचे असेल तर पाल्यांना उच्च शिक्षीत केल्याशिवाय पर्याय नाही. ही वज्रमुठ उराशी बांधून जाधव कुटुंबियांनी रक्ताचे पाणी करून ते सिद्ध करुन दाखविले. वेळप्रसंगी पोटाला चीमटा देऊन मुलांच्या शिक्षणासाठी त्यांना काही कमी पडू नये यासाठी नोकरीच्या वेळेशिवाय हाताला मिळेल ते काम करण्याची मानसिकता ठेवून या परिवाराने आपले तिन्ही मुल डॉक्टर केलेत ही बिलोली तालुक्यासाठी अभिमानाची बाब आहे. शिक्षणाचे महत्व काय आहे ते शिकावे या बिलोलीच्या दाम्पत्याकडून. गंगाधर यादवराव जाधव हे स्वत: प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण घेऊन ते बी.कॉम, एम. कॉम व त्यानंतर एम. ए. (अर्थशास्त्र) विषयात पदवी व पदवीत्तर शिक्षण घेतले. शिक्षण घेऊनही नोकरी नसल्याने त्यांनी एका अशिक्षीत मुलीसोबत लग्न केले. दोघांचा सुखाचा संसार चालला. या दरम्यान त्यांनी प्रतिकूल परीस्थितीत प्रपंच चालवण्यासाठी काही दिवस रेडिओ मेकॅनिकच काम केले. परंतु कालांतराने घर खर्च, मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च वाढत गेला. त्यामुळे त्यांनी नगरपरिषदेत वडिलांच्या जागी कामाठ्याची नौकरी स्विकारली. हेही वाचा - Video - परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली तरच लॉकडाउनचा निर्णय तिन्ही मुलांनी नाव कमावल दरम्यान तीन मुलं व एक मुलगी असलेल्या गंगाधर व लक्ष्मीबाईनी आपल्या मुलांवर शिक्षणाचे महत्त्व बिंबवले. त्याचं फलीत या दाम्पत्याचे तिन्ही मूल वैद्यकीय शिक्षणाकडे वळले. पहिला सचिन याचे एम. बी. बी. एस (कोल्हापूर) पूर्ण झाले, दुसरा अजय बी. ए. एम. एस.च्या चौथ्या वर्षात (सांगली) शिकत आहे तर लहान अक्षय हा यावर्षी एम. बी. बी. एस. च्या पहिल्या वर्षात (नांदेड) आहे व मुलगी यावर्षी १० व्या वर्गात शिक्षण घेत आहे. ‘अनाडी आई, घर वाया जाई’ या म्हणीवर मात आई लक्ष्मीबाई ही पूर्णतः अशिक्षीत आहे. परंतु शिक्षणाच्या बाबतीत व मुलांना सुसंस्कृत बनवण्यासाठी तीने आपलं पूर्ण आईपण पणाला लावले. दरम्यान उच्च शिक्षित कामाठी गंगाधर जाधव यांच्या तिन्ही पाल्यांच्या शिक्षणासाठी लागणाऱ्या खर्चात त्यांचे छोटे बंधु अशोक यादवराव जाधव यांनीही भरीव मदत केली आहे. प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करून एकाच घरातील तीन मुलांना सुसंस्कृत करणारी अशिक्षीत आई लक्ष्मीबाई हिने "अनाडी आई घर वाया जाई" या म्हणीवर मात केली आहे.

Web Title: Admirable: The children of the cleaners earned a name, all three became MBBS Nanded news