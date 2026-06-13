MPSC Success Story: वडिलांच्या निधनानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिली परीक्षा; नऊ अपयशांवर मात करत अभिमन्यू कोरेवार झाले महसूल सहाय्यक, प्रेरणादायी यशोगाथा

-अनिल कदमदेगलूर: पोलीस खात्यात असलेल्या वडिलांना पॅरलेसिसचा आजार जडलेला.वडील अंथरुणात खिळलेले, त्यांचे खाकी वर्दीचे स्वप्न पूर्णत्वाला जाण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेतून यश मिळवायचेच म्हणून निश्चय केलेल्या वनाळीच्या अभिमन्यू अर्जुन कोरेवार ला तब्बल नऊ वेळा यशाने हुलकावणी दिली. काही परीक्षेत तो अगदी जवळ गेलेला असतानाही, संधी हुकली. या कालखंडात अंथरुणात खिळलेल्या वडिलांचे ता. ३० मे २५ रोजी निधन झाले. २ जून २५ रोजी लेखी परीक्षा होती. वडिलांच्या अस्थि विसर्जनाच्या विधी चख कार्यक्रम बाजूला ठेवून प्रवासाला निघालो, एक दिवसाच्या प्रवासानंतर दुसऱ्या दिवशी परीक्षा दिली. .MPSC Success Story: पीएसआयची संधी हुकली, पण हार मानली नाही; अखेर MPSC मधून निळकंठ गुडपळे महसूल सहाय्यकपदाला गवसणी, जिद्दीने गाठले यश.. .मन विचलित न होऊ देता काळजावर दगड ठेवत दिलेल्या लोकसेवा लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेत अखेर मला यश गाठता आले, पण हा आनंद बघण्यासाठी वडील आज हयात नाहीत, ही खंत मनाला वेदना देणारी आहे. हे यश बघण्यासाठी वडील हवे होते असे सांगताना कंठ दाटून आलेल्या अभिमन्यू ने आपल्या अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली.तालुक्यातील वन्नाळी येथील अभिमन्यू लक्ष्मी अर्जुन कोरेवार यांने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या स्पर्धा परीक्षेत यश मिळवत महसूल सहाय्यक पदाला गवसणी घातली आहे. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत त्यांनी हे यश संपादन केले आहे..अभिमन्यू यांचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद केंद्रीय शाळा, वन्नाळी येथे झाले. त्यानंतर श्री शिवशंकर माध्यमिक विद्यालय वन्नाळी येथून माध्यमिक शिक्षण पूर्ण केले. दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत त्यांने शाळेत प्रथम क्रमांक पटकावला. अकरावी व बारावीचे शिक्षण मंजुळाबाई कनिष्ठ महाविद्यालय खतगाव येथे झाले. विशेष म्हणजे त्यांचे संपूर्ण प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण ग्रामीण भागातच झाले. पुढे त्यांनी यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठ, नाशिक येथून राज्यशास्त्र विषयात बी.ए. पदवी प्राप्त केली तसेच इंग्रजी विषयात एम.ए. शिक्षण पूर्ण केले..स्पर्धा परीक्षेतून यश मिळवून करिअर करायचे म्हणून त्यांनी सातत्याने प्रयत्न केले. कर सहाय्यक (Tax Assistant) २०२१ मुख्य परीक्षा, लिपिक (Clerk) २०२१ मुख्य परीक्षा, राज्यसेवा २०२२ मुख्य परीक्षा, पोलिस उपनिरीक्षक (PSI) २०२३ मुख्य परीक्षा तसेच PSI/STI/ASO २०२५ मुख्य परीक्षा अशा अनेक स्पर्धा परीक्षांमध्ये त्यांनी यशस्वीपणे मजल मारली. २०२२ च्या पोलिस उपनिरीक्षक परीक्षेत अंतिम निवड केवळ तीन गुणांनी हुकली. कर सहाय्यक/महसूल सहाय्यक २०२२ परीक्षेत कौशल्य चाचणीमुळे अंतिम निवड होऊ शकली नाही. याशिवाय त्यांनी इंटेलिजन्स ब्युरो ऑफ इंडिया (IB) ची मुख्य परीक्षाही दिली आहे. आजपर्यंत तब्बल नऊ लोकसेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षा देण्याचा त्यांनी दिलेले आहेत मात्र यश नाही हाती लागले नव्हते..महसूल सहाय्यकची परीक्षा ता.2 जून २५ रोजी होती. मात्र परीक्षेच्या अवघ्या एक दिवस आधी, 30 मे २५ रोजी त्यांच्या वडिलांचे दुःखद निधन झाले. अशा कठीण मानसिक परिस्थितीतही त्यांनी खचून न जाता परीक्षेला सामोरे जात संघर्ष सुरू ठेवला. अखेर ता.९ मे २६ रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम निकालात त्यांची महसूल सहाय्यक पदावर निवड झाली. परिश्रम, जिद्द, चिकाटी आणि अपयशावर मात करण्याच्या वृत्तीमुळे अभिमन्यू कोरेवार यांनी ग्रामीण भागातील स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या युवकांसमोर प्रेरणादायी आदर्श निर्माण केला आहे. .MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास...ग्रामीण भागातील मुलांनी स्पर्धात्मक परीक्षेत उतरताना बि २ योजना राबवावी. एक संधी हुकली परत दुसरी संधी मिळताच तिच्यावर स्वार होऊन आपलया मुख्य ध्येयकडे जाण्याचा प्रयत्न करावा तरच आई-वडिलांच्या स्वप्नांना प्रत्यक्ष बळ मिळेल.अभिमन्यू अर्जुन कोरेवार, वन्नाळी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.