नांदेड

MPSC Success Story: वडिलांच्या निधनानंतर दुसऱ्याच दिवशी दिली परीक्षा; नऊ अपयशांवर मात करत अभिमन्यू कोरेवार झाले महसूल सहाय्यक, प्रेरणादायी यशोगाथा

Maharashtra competitive exam inspirational story: वडिलांच्या निधनाच्या दु:खातूनही मनोधैर्य न ढळू देता सलग नऊ अपयशांवर मात; अभिमन्यू कोरेवार यांची महसूल सहाय्यक पदावर निवड, ग्रामीण तरुणांसाठी प्रेरणादायी आदर्श
Turning Grief into Determination: Abhimanyu Cracks MPSC Revenue Assistant Exam

Turning Grief into Determination: Abhimanyu Cracks MPSC Revenue Assistant Exam

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अनिल कदम

देगलूर: पोलीस खात्यात असलेल्या वडिलांना पॅरलेसिसचा आजार जडलेला.वडील अंथरुणात खिळलेले, त्यांचे खाकी वर्दीचे स्वप्न पूर्णत्वाला जाण्यासाठी स्पर्धा परीक्षेतून यश मिळवायचेच म्हणून निश्चय केलेल्या वनाळीच्या अभिमन्यू अर्जुन कोरेवार ला तब्बल नऊ वेळा यशाने हुलकावणी दिली. काही परीक्षेत तो अगदी जवळ गेलेला असतानाही, संधी हुकली. या कालखंडात अंथरुणात खिळलेल्या वडिलांचे ता. ३० मे २५ रोजी निधन झाले. २ जून २५ रोजी लेखी परीक्षा होती. वडिलांच्या अस्थि विसर्जनाच्या विधी चख कार्यक्रम बाजूला ठेवून प्रवासाला निघालो, एक दिवसाच्या प्रवासानंतर दुसऱ्या दिवशी परीक्षा दिली.

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