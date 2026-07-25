Atal Anand Ghan Van Project: मातोश्री प्रतिष्ठानमध्ये "अटल आनंद घन वन’’ साकारणार; तब्बल १२ हजार वृक्षांची लागवड; वनमहोत्सव-२०२६ अंतर्गत वृक्षारोपणाचा शुभारंभ

नवीन नांदेड: हरित महाराष्ट्र–समृद्ध महाराष्ट्र अभियान तसेच ‘एक पेड माँ के नाम’ या राष्ट्रीय उपक्रमांतर्गत वनमहोत्सव-२०२६ चे औचित्य साधून मातोश्री प्रतिष्ठान ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन खुपसरवाडी परिसरात उभारण्यात येणाऱ्या ‘अटल आनंद घनवन’ प्रकल्पाचा गुरुवारी उत्साहात शुभारंभ करण्यात आला. सामाजिक वनीकरण विभाग, नांदेड यांच्या पुढाकाराने राबविण्यात येणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांतर्गत मातोश्री प्रतिष्ठानच्या सुमारे एक एकर परिसरात १२ हजार वृक्षांची लागवड करण्यात येणार असून, विविध ४० प्रजातींच्या रोपांपासून घनवन विकसित केले जाणार आहे. पर्यावरण संवर्धनासाठी उभारला जाणारा हा उपक्रम आदर्श प्रकल्प ठरणार आहे..या कार्यक्रमाचे उद्घाटन आमदार आनंदराव बोंढारकर यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करून करण्यात आले. यावेळी मातोश्री प्रतिष्ठानचे विश्वस्त कामाजी पवार, सचिव व्यंकट चारी,सामाजिक वनीकरण विभागाचे सहाय्यक वनसंरक्षक नितेश निगडे, वनपरीक्षेत्र अधिकारी गिरीश लखेकर, प्राचार्य एल. एम. वाघमारे, शिवसेना जिल्हाप्रमुख विनय गिरडे, वनपाल अशोक कॅदरवाड, ज्ञानेश्वर मुंडे, सुभाष पिलाजी यांच्यासह वन विभागाचे अधिकारी, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Abhijeet Patil Visits Madha Vitthal Temple: देवशयनी आषाढी एकादशीनिमित्त आमदार अभिजीत पाटील यांनी घेतले माढयातील श्री विठ्ठल मंदिरात दर्शन; मतदारसंघाच्या विकासासाठी साकडे.यावेळी आमदार आनंदराव बोंढारकर यांनी कोरोना महामारीच्या काळातील अनुभवांची आठवण करून दिली. त्या काळात ऑक्सिजनसाठी झालेली धडपड संपूर्ण जगाने पाहिली असून, भविष्यात अशा संकटांना सामोरे जाण्यासाठी वृक्षसंवर्धन हाच सर्वात प्रभावी उपाय असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक नागरिकाने किमान एक तरी वृक्ष लावून त्याचे संगोपन करण्याचा संकल्प करावा, असे आवाहन त्यांनी केले.याच वेळी त्यांनी आपल्या वाढदिवसानिमित्त ११ हजार वृक्षांची लागवड करण्याचा संकल्प जाहीर केला. तसेच नांदेड दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातील प्रमुख रस्त्यांच्या दुतर्फा मोठ्या प्रमाणावर वृक्षलागवड करून संपूर्ण मतदारसंघ हरित करण्याचा मानसही त्यांनी व्यक्त केला.मातोश्री प्रतिष्ठानने या प्रकल्पासाठी जागा उपलब्ध करून दिल्याबद्दल संस्थेचे विशेष अभिनंदन केले..प्रास्ताविकात कामाजी पवार यांनी वृक्षांचे पर्यावरणीय, सामाजिक आणि आरोग्यदायी महत्त्व अधोरेखित केले. वृक्ष ही केवळ निसर्गाची संपत्ती नसून पुढील पिढ्यांसाठीची अमूल्य ठेव आहे. त्यामुळे वृक्षलागवड आणि वृक्षसंवर्धन ही प्रत्येकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी सांगितले..Madha Vitthal Temple Darshan: माढयातील ऐतिहासिक श्नी विठ्ठलाचे घेतले हजारो भाविकांनी दर्शन; पहाटे महापूजा; पदस्पर्श दर्शनासाठी तीन तासांचा वेळ .सहाय्यक वनसंरक्षक नितेश निगडे यांनी यावर्षी संपूर्ण नांदेड तालुक्यात १ लाख ७८ हजार वृक्ष लागवडीचे करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन वन विभागाचे ज्ञानेश्वर मुंडे यांनी केले. वनपरीक्षेत्र अधिकारी गिरीश लखेकर यांनी मानले. नवीन नांदेड: ‘एक पेड माँ के नाम’ उपक्रमांतर्गत मातोश्री प्रतिष्ठानमध्ये १२ हजार वृक्ष लागवड मोहिमेचा शुभारंभ प्रसंगी उपस्थित मान्यवर व वन विभागाचे अधिकारी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.