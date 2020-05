भूमिपुत्रांची जन्मभूमीचे ऋण फेडण्याची धडपड

नांदेड : आज सारे जग कोरोना महामारीच्या विळख्यात सापडले आहे. यात जीवित हानीचे प्रमाण जरी कमी असले तरी रुग्णसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. अशावेळी सोनखेड येथून बाहेरगावी जावून नाव कमावलेल्या भुमीपूत्रांनी जन्मभूमीचे ऋण फेडण्यासाठी गावकऱ्यांना मोफत औषधी वाटप करुन त्यांना कोरोनातून बचाव करण्याची धडपड सुरु केली आहे. कोरोनाचा प्रतिबंधात्मक उपाय

कोरोनाचा संपूर्ण जगात कहर पाहता आज सर्व जग प्रतिबंधात्मक लस निर्माण करण्यासाठी धावत आहे. असे असतानाच भारत सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने ‘अर्सेनिक अल्बम ३०’ या औषधाचा वापर रोगप्रतिकारक शक्ति वाढविण्यास मदत होते. व कोरोना सारख्या विशानू विरूद्ध लढण्यास मदत करते असे प्रमाणित करण्यात आले आहे. हेही वाचा......का केली इतवारा ठाण्याची डीबी बरखास्त...? वाचा इतरांना घरात सहा म्हणणारे स्वत: मात्र सेवेत

अशा संकटाच्यावेळी घरीच रहा, सुरक्षित रहा असे आवाहन करुन रात्रंदिवस कृती करणारे आरोग्य सेवा, पोलीस सेवा, महसूल सेवा, सफाई कर्मचारी ग्रामपंचायत कर्मचारी हे स्वत: मात्र घराबाहेर राहून समाजाची सुरक्षा करत आहेत. हेही वाचलेच पाहिजे ......शेतमालाच्या दरात घसरण झाली....असा घ्या फायदा मोफत औषधी वाटपाचा संकल्प

कोरोना लढवय्यांची सुरक्षा व त्यांच्या कुटुंबाची सुरक्षा करणे हीच एक सामाजिक बांधिलकी व आपल्या माणसाची तळमळ म्हणून आपल्या जिल्ह्याचे भूमिपुत्र मॉडेल अभिनेता स्वप्नील देशमुख व होमिओपॅथी डॉक्टर बालाजी मोरे यांनी एक लाख नागरिकांपर्यंत ‘अर्सेनिक अल्बम ३०’ या गोळ्यांचे मोफत तालुक्यात वितरण करण्याचा संकल्प करून एक पाऊल पुढे टाकले आहे. उपकृमात अनेकांचा सहभाग

हा उपक्रम राबवण्यासाठी प्रा. भास्कर मोरे, प्रा. शिवाजी मोरे, शिवाजी नाना, विश्वेश्वर मोरे, निखील मोरे, साईकुमार मोरे, ऋषिकेश मोरे यांचे सहकार्य लाभले आहे. अशा सामाजिक उपक्रमासाठी त्यांचे कुटुंब नेहमीच अग्रेसर असते. सध्याच्या या कठीण काळात जर असे युवा उद्योजक तरूण समोर येउन त्यांनी आपला परिसर व विविध माध्यमातून जनजागृती केल्यास प्रशासनाला त्याची मदत होईल. रुग्णालय, पोलिस ठाणे, बॅंकेत औषधी वाटप

अशा माध्यमातून त्यांनी तरुणांसाठी एक आदर्श घालून दिल्याने त्यांच्या उपक्रमाचे विविध स्थरातून कौतुक होत आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून त्यांनी सोनखेड पोलिस ठाणे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, तसेच स्टेट बँक अशा विविध ठिकाणी त्यांनी औषधी गोळ्या वाटप करून उपक्रमाला सुरुवात केली. यावेळी सोनखेड पोलिस ठाण्याचे श्री आडे, परीहार, स्टेट बँकेचे रेगुलरवार, वैद्यकीय अधिकारी, सरपंच उपस्थित होते.

