कोरोना प्रादुर्भाव : पुन्हा देऊळ बंद; माहूरगडावरील दत्तशिखर व अनुसया मंदिर भाविकासाठी बंद

माहूर ( जिल्हा नांदेड) : त्रिमुर्ती अवतार दत्तप्रभूंचे जन्म स्थान असलेल्या दत्तशिखर गडावर कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता तसेच कोरोना रुग्णसंख्या वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाय म्हणून श्रीक्षेत्र माहूर गडावरील दत्त मंदिर व अनुसया मंदिर (ता. २२) पासून भाविकांसाठी बंद ठेवण्याचा निर्णय मंदिर प्रशासनाने घेतला आहे. कोरोना महामारीचे संकट पुर्णपणे दुर झाले नसल्याने दत्तशिखर मंदिर प्रशासनाने मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापूर्वीही दत्त जयंतीच्या निमित्ताने मंदिर बंद ठेवण्यात आले होते व दर्शनासाठी भाविकांना न येण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. तरी देखील भाविकांनी पायऱ्याचे दर्शन घेण्यासाठी दत्त मंदिर गडावर गर्दी केली होती. सध्या कोरोनाचे ढग गडद होऊन रुग्ण संख्येत दररोज झपाट्याने वाढ होत आहे. या परिस्थितीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासकीय कार्यक्रमांच्या गर्दीवर मर्यादा आणा अशा सूचना अधिकार्‍यांना देत सोमवारपासून राज्यातील मोठ्या राजकीय, सामाजिक, धार्मिक कार्यक्रमांना बंदी असणार आहे. तशी घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे. दरम्यान, परिस्थितीनुसार लॉकडाऊनचा निर्णय घेतला जाईल,असा स्पष्ट इशारा देत मुख्यमंत्र्यांनी जनतेला अल्टीमेटम दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर दत्तात्रेय संस्थान मंदिर प्रशासनाने खबरदारीचा उपाय म्हणून (ता. २२) पासून पुढील आदेशापर्यंत मंदिर बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात दत्त मंदिर व अनुसया माता मंदिर यांचा समावेश आहे. दत्तशिखर मंदिरावरील पौर्णिमेची यात्रा रद्द! कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावाचा पार्श्वभूमी राज्य शासनाने अमरावती जिल्ह्यासह विदर्भातील काही जिल्ह्यात लॉकडाऊन घोषित केला असून धार्मिक स्थळानाही पुढील आदेशापर्यंत बंद ठेवण्याचे आदेश दिले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर माहूर येथील दत्तशिखर मंदिर (ता. २२) पासून पुढील आदेशापर्यंत बंद राहणार असल्याने माघ पौर्णिमेनिमित्त संस्थानावर होणारा उत्सव, यात्रा रद्द करण्यात आली आहे. - जयंत देशमुख, व्यवस्थापक, श्री.दत्तात्रय संस्थान, शिखर माहूरगड. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

