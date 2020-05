बालगृह व शिशुगृहांशी व्हीसीद्वारे संवाद- उज्वला पाटील

नांदेड : कोवीड- १९ या आजाराबाबत बालगृह व शिशूगृहाच्या अधीक्षकांनी काय काळजी घेऊन प्रतिबंधात्मक उपाय योजना केल्या याबाबत पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तालयाच्या सहाय्यक आयुक्त उज्वला पाटील यांनी बुधवारी (ता. सहा) व्हिडीओ कॉन्फ्रंसिंगद्वारे संवाद साधला. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) २०१५अधिनयिमांतर्गत जिल्ह्यामध्ये कार्यरत स्वंयसेवी बालगृह व शिशुगृहामध्ये दाखल असलेल्या काळजी व संरक्षणाच्या मुलांना व्हिडीओ कॉन्फ्रंसच्या माध्यमातून पुणे येथील महिला व बाल विकास आयुक्तालयाच्या सहाय्यक आयुक्त उज्वला पाटील यांनी मुलांशी संवाद साधला. या दरम्यान मुलांचे दररोजचे वेळापत्रक व मुलांना संस्थेमार्फत दिल्या जाणाऱ्या सोई सुविधा या बाबत प्रत्यक्ष माहिती घेतली. मुलांशी संवाद साधताना त्यांनी समाधान व्यक्त केले कोविड- १९ या आजाराबाबत संस्थेच्या अधीक्षकांनी कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाय योजना केल्या आहेत या बाबत माहिती घेतली. बालगृहातील मुलांशी संवाद साधताना त्यांनी समाधान व्यक्त केले. जिल्हास्तरावर काम करणाऱ्या जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी आर. पी. काळम, बाल कल्याण समितीच्या अध्यक्षा प्रा. निरंजनकौर सरदार, जिल्हा बालसंरक्षण अधिकारी विद्या आळणे तसेच बालगृह व शिशुगृहातील अधिक्षक व कर्मचारी यांच्याशी संवाद साधण्यात येऊन योग्य त्या समन्वयाबाबत श्रीमती पाटील यांनी समाधान व्यक्त केले. हेही वाचा - पत्नीचा खून : पतीसह दोघांना पोलिस कोठडी मदन अंभोरे यांना पीएचडी प्रदान नांदेड : येथील सांगवी परिसरात राहणारे मदन डी. अंभोरे यांनी पुणे येथील भारतीय विज्ञान शिक्षा व अणुसंधान संस्थान येथुन पीएचडी पदवी प्राप्त केली आहे. आयआयएसईआर पुणे येथील वरीष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर व्ही. जी. आनंद यांच्या मार्गदर्शनाखाली त्यांनी आपले संशोधन कार्य पूर्ण केले आहे. यशाबद्दल सर्वत्र अभिनंदन पीएचडी दरम्यान त्यांनी रेडॉक्स ॲक्टिव मटेरियल म्हणून सेंद्रीय रेणू (Organic molecules) स्थिर करण्यासाठी काम केले आहे. जे भविष्यात अपायकारक लिथियम आयनला बॅटरीमधून बदलण्यासाठी पर्यावरणाच्या दृष्टीने योग्य पर्याय ठरू शकतो व तसेच त्यानी अँडीटिव्ह प्रेरित कन्फ्रॅामेशनल पॉलिमॉर्फिझम नावाची नवीन पध्दत शोधून काढली आहे. जी मोठ्या सेंद्रिय रेणूंची रचना बदलण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकणार आहे. त्यांच्या या यशाबद्दल सर्वत्र अभिनंदन होत आहे.

