Nanded News : नवी दिल्लीतील 'ESTIC 2026' राष्ट्रीय परिषदेसाठी डॉ. विजयकुमार जाधव यांची सलग दुसऱ्यांदा निवड!

नवीन नांदेड - भारत सरकारच्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयामार्फत नवी दिल्लीतील प्रगती मैदान येथील 'भारत मंडपम' येथे ता. २७ ते २९ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या प्रतिष्ठित ‘इमर्जिंग सायन्स, टेक्नॉलॉजी अँड इनोव्हेशन कॉन्क्लेव्ह’ (ESTIC 2026) या राष्ट्रीय परिषदेसाठी छत्रपती शिवाजीराजे महाविद्यालय, उदगीर येथील भौतिकशास्त्र विभाग प्रमुख तथा स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यपीठाचे माजी विद्यार्थी डॉ. विजयकुमार जाधव यांची 'युवा विज्ञान व तंत्रज्ञान लीडर' म्हणून निवड झाली आहे. विशेष म्हणजे, यापूर्वीही त्यांची या उच्चस्तरीय परिषदेसाठी निवड झाली होती, त्यांनी आपले हे यश सलग दुसऱ्यांदा टिकवून ठेवले आहे..'ESTIC' हा भारत सरकारचा अत्यंत महत्त्वाचा व मानाचा राष्ट्रीय मंच आहे. देशातील विविध मंत्रालये, नवसंशोधक, उद्योगपती आणि जागतिक विचारवंतांना एकत्र आणून 'विकसित भारत २०४७' च्या ध्येयाला गती देणे हा या परिषदेचा मुख्य उद्देश आहे..या तीन दिवसीय ऐतिहासिक परिषदेत नोबेल पारितोषिक विजेते शास्त्रज्ञ, आंतरराष्ट्रीय संशोधक, धोरणकर्ते, स्टार्ट-अप्स आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील दिग्गजांची उपस्थिती असणार आहे. यामध्ये अत्याधुनिक संशोधन, डीप-टेक क्रांती, तंत्रज्ञान हस्तांतरण आणि आंतरराष्ट्रीय संशोधन सहकार्य यांसारख्या विषयांवर सखोल विचारमंथन होणार आहे..देशभरातून निवडक संशोधकांनाच या मंचावर संधी मिळते. त्यात डॉ. विजयकुमार जाधव यांनी शैक्षणिक व संशोधनात्मक लीडर म्हणून आपली मोहर उमटवत स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाचा गौरव वाढवला आहे..त्यांच्या या अभूतपूर्व यशाबद्दल विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. मनोहर चासकर, प्र-कुलगुरू डॉ. अशोक महाजन, प्र-कुलसचिव डॉ. डी. डी. पवार, विज्ञान व तंत्रज्ञान शाखेचे अधिष्ठाता डॉ. एम. के. पाटील, भौतिकशास्त्र संकुलाचे संचालक डॉ. राजाराम माने तसेच शिक्षण क्षेत्रातील मान्यवरांनी त्यांचे विशेष अभिनंदन करून शुभेच्छा दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.