नांदेड

Sunetra Pawar: दुष्काळग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडणार नाही; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांकडून धीर; पाणी, चारा, शिक्षणासाठीही मदत

Sunetra Pawar Assures Support to Drought Hit Farmers in Nanded: दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना पंचनामे व प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे तातडीची मदत; पाणी, चारा, शिक्षण आणि कर्जमाफीचा लाभ देण्याची उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांची हमी
Nanded Drought News Sunetra Pawar Assures Farmers of Relief Support for Water Fodder Education and Crop Damage Assistance

Nanded Drought News Sunetra Pawar Assures Farmers of Relief Support for Water Fodder Education and Crop Damage Assistance

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सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड : पंचनामे व प्रत्यक्ष पाहणीच्या आधारे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत दिली जाईल. दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना सरकार वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी आज येथे दिली.

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