मतदारसंख्या कमी आसल्यामुळे प्रत्येक मतदार लाखमोलाचा; नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक निवडणूक

अर्धापूर ( जिल्हा नांदेड ) : नांदेड जिल्हा सहकारी बॅंकेच्या निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरलेल्या उमेदवारांनी मतदारांशी संपर्क मोहीम सुरु केली आहे. अर्धापूर तालुक्यातून सेवा सहकारी सोसायटीच्या मतदार संघातून एक संचालक निवडून देण्यात येणार. या एका जागेसाठी चार उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले आहेत. या चारही उमेदवारांनी मी उमेदवारी अर्ज भरला आहे, जरा लक्ष असू द्या असे म्हणत मतदारांना साद घालत आहेत. तर या मतदार संघात 24 मतदार असल्यामुळे प्रत्येक मतदार हा 'लाखमोलाचा' झाला आहे. नांदेड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचा एकेकाळी राज्यभर नावलौकिक होता. पद्मश्री कै. श्यामराव कदम यांनी बॅंकेला सहकार क्षेत्रात नाव मिळून दिले. पण गेल्या पंधरा ते विस वर्षांत बॅंकेची परिस्थिती बिकट झाली आहे. या बॅंकेवर आर्थिक निर्बंध लागल्यानंतर बॅंकेचा व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांनी भरिव अशी आर्थिक मदत राज्य शासनाच्या माध्यमातून केली होती. हेही वाचा - वसमत येथे धारदार शस्त्राने युवकाचा खून; आरोपी दुचाकीवरुन पसार या बॅंकेची सध्या निवडणुक प्रक्रिया सुरु असून उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची शेवटची ता. 23 मार्च आहे. अर्धापूर तालुक्यातून सेवा सहकारी सोसायटीच्या मतदार संघातून पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांच्या आदेशानुसार बाजार समितीचे माजी सभापती बाबुराव कदम कोंढेकर, भाऊरावचे संचालक प्रवीण देशमुख यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. तर भारतीय जनता पक्षाचे नेते माजी उपसभापती डाॅ लक्ष्मण इंगोले यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केला. तर उमेदवारी अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवशी राजेश्वर मुळे यांनी अर्ज दाखल केला. तर लक्ष्मण देबगुंडे यांचा उमेदवारी अर्ज छाननीत बाद झाला आहे. उमेदवारांनी मतदारांशी संपर्क मोहीम सुरु केली आहे. कोणी दुरध्वनीव्दारे तर कोणी प्रत्यक्ष मतदारांशी संवाद साधत आहेत. निवडणूक कोणती आसली तरी मतदारांना चांगलाच भाव येतो. या निवडणुकीत प्रत्येक मत व मतदार लाखमोलाचा झाला आहे. भोकर विधानसभा मतदार संघातील अर्धापूर, भोकर, मुदखेड या तीन तालुक्यातील उमेदवार निवडीचे अधिकार पालकमंत्री अशोक चव्हाण यांना देण्यात आले तरी वेगवेगळ्या पद्धतीने दबाव टाकण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. तसेच श्री. चव्हाण नांदेडला आल्यावर पुढील आठवड्यात उमेदवार ठरण्याची शक्यता आहे. संपादन- प्रल्हाद कांबळे

Web Title: Due to low turnout, each voter is worth lakhs; Nanded District Central Co-operative Bank Election nanded news