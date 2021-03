महाशिवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला नांदेडमध्ये सर्पमित्राकडून सापाला जीवदान

नांदेड : शहरातील काबरानगर परिसरात प्राणीमित्र प्रसाद शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पाच फूट लांबीचा विषारी भारतीय नाग महाशिवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला पकडुन त्याचे प्राण वाचवून परिसरातील नागरिकांनाही भयमुक्त केले. या सापाला पकडण्यासाठी सर्पमित्रांना चांगलीच जोखीम पत्करत कसरत करावी लागली. शहरातील काबरानगरमध्ये महाशिवरात्रीच्या पूर्वसंध्येला म्हणजे बुधवारी (ता. १०) रात्री साडेअकराच्या सुमारास श्री. असोरे यांच्या घरी पहिल्या मजल्यावर राहणाऱ्या भाडेकरुनी रात्री साडेआकराच्या सुमारास एक मोठा साप पायऱ्यावरुन घराच्या दिशेने जातांना पाहिला. सापाचा आकार व आवाज ऐकून नागरिकांनी तो नाग असल्याचे ओळखले. सदर घटनेचे गांभीर्य लक्ष्यात घेऊन तात्काळ शहरातील वन्यप्राण्यांच्या संवर्धन व संरक्षणात कायम तत्पर असणाऱ्या helping hands wildlife welfare या संस्थेचे प्राणीमित्र प्रसाद शिंदे यांना माहिती दिली. माहिती मिळताच प्रसाद शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी घटनास्थळ गाठून परिस्थितीचा आढावा घेतला. रात्रीचे साडेअकरा वाजल्यामुळे अंधारात पायऱ्यांवरुन घरात जाणाऱ्या अत्यंत विषारी नागास सुरक्षितपणे पकडून प्रसाद शिंदे यांनी भरणीत बंद केले. शहरात अश्या प्रकारचा मोठा नाग आढळणे अगदी दुर्मिळच म्हणता येईल. नागास भरणीत बंद करताच परिसरातील भयभीत नागरिकांचा जीव भांड्यात पडला. नागरिकांना सापांबद्दल माहिती देण्यात आली व त्यांना भयमुक्त करण्यात आले. सध्या उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने साप हे थंड निवारा शोधत मानवी वस्तीकडे येतात. अश्यावेळी नागरिकांनी घाबरुन न जाता व त्यास कोणतीही ईजा न करता जवळील अनुभवी व जाणकार सर्पमित्रास पाचारण करावे असे आवाहन यावेळी प्रसाद शिंदे यांनी केले.

Web Title: On the eve of Mahashivaratri, a snake was rescued by Sarpamitra in Nanded