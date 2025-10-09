नांदेड

Electric Shock: मांडवी तालुक्यात शेतात विद्युत शॉकमुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू; परिसरात मोठी खळबळ

Nanded News: प्राण्यांच्या उपद्रवापासून पीक वाचविण्याकरिता शेतात तारांमध्ये सोडलेल्या विद्युत प्रवाहामुळे शॉक लागून एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, तर दोन नीलगायी आणि एक रानडुक्करही दगावले.
सकाळ वृत्तसेवा
मांडवी : प्राण्यांच्या उपद्रवापासून पीक वाचविण्याकरिता शेतात तारांमध्ये सोडलेल्या विद्युत प्रवाहामुळे शॉक लागून एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, तर दोन नीलगायी आणि एक रानडुक्करही दगावले.

