Electric Shock: मांडवी तालुक्यात शेतात विद्युत शॉकमुळे शेतकऱ्याचा मृत्यू; परिसरात मोठी खळबळ

मांडवी : प्राण्यांच्या उपद्रवापासून पीक वाचविण्याकरिता शेतात तारांमध्ये सोडलेल्या विद्युत प्रवाहामुळे शॉक लागून एका शेतकऱ्याचा मृत्यू झाला, तर दोन नीलगायी आणि एक रानडुक्करही दगावले..ही घटना बुधवारी (ता. आठ) बोथ उमरी बाजार (ता. किनवट) शिवारात घडली आहे. दिनेश किसन राठोड (वय ५२, रा. टेंभी, ता. किनवट) असे शॉक लागून मृत झालेल्या शेतकऱ्याचे नाव आहे..Hingoli Crime: गोळीबारात बाप लेकाचा मृत्यू; हिंगोलीच्या भांडेगावात शेतीच्या वादातून घटना.प्राथमिक माहितीनुसार, पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी शेतात विद्युत प्रवाह सोडण्यात आला होता आणि त्यामुळेच ही दुर्घटना घडल्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. या घटनेने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे..दिनेश राठोड हे एक ऑक्टोबरपासून बेपत्ता होते. त्यांच्या नातेवाइकांनी तीन ऑक्टोबर रोजी मांडवी पोलिस ठाण्यात हरवल्याची तक्रार दिली होती. यानंतर सोमवारी (ता. सहा) बोथ (उमरी बाजार, ता. किनवट) शिवारातील एका शेतात राठोड यांचा कुजलेल्या अवस्थेतील मृतदेह आढळून आला..विशेष म्हणजे, त्या शेतात दोन नीलगायी आणि एक रानडुक्कर मृतावस्थेत आढळून आले. पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा केला आहे. वन विभागाच्या वतीनेही पंचनामा करण्यात आला. बुधवारी उशिरापर्यंत गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती..MPSC Group C 2025: आनंदाची बातमी! MPSC कडून 'गट क' सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षेची जाहिरात प्रसिद्ध; जाणून घ्या अर्जाची शेवटची तारीख.याबाबत मांडवी ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक गंगाधर गायकवाड यांनी सांगितले, की तपास सुरू असून, लवकरच गुन्हा नोंद करण्यात येणार आहे. गुन्हा नोंद न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशारा नांदेडच्या ओबीसी सेलचे जिल्हाप्रमुख मेहरसिंग पवार (रा. टेंभी) यांनी दिला आहे..