Good News : दुष्काळी अनुदानाचे १ कोटी १७ लाख जमा

धर्माबाद, (जि. नांदेड) : धर्माबाद तालुक्यातील रत्नाळी, शेळगाव (थडी), येल्लापूर, जुन्नी, पांगरीसह काही गावांतील एक-दोन शेतकरी ओल्या दुष्काळाच्या अनुदानापासून वंचित होते. दरम्यान, पेरणीपूर्व शासनाने उपरोक्त गावच्या शेतकऱ्यांना अनुदानाची रक्कम उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी उपविभागीय अधिकारी राजेंद्र शेळके, तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे व खासदार प्रताप पाटील चिखलीकर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली होती. हेही वाचा - कोरोनाला हरवण्यासाठी बंद हा उपाय योग्य नाही ः डॉ. जेठवाणी - खासदार चिखलीकर यांची मागणी

सदरील मागणीची दखल खासदार चिखलीकर यांनी घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यामुळे धर्माबाद तालुक्यातील रत्नाळीसह सात गावांतील अठराशे शेतकऱ्यांचे थकीत अनुदान १ कोटी १७ लाख रुपये जमा झाले असून सदरील अनुदान लवकरच शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा होणार असल्याचे तहसीलदार दत्तात्रय शिंदे यांनी सांगितले आहे. अनुदानाची रक्कम शासनाकडून जाहीर

गेल्या खरीप हंगामात ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे धर्माबाद तालुक्यातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. सदरील पिकांची पाहणी करून संबंधित यंत्रणेने नुकसानीचे पंचनामे करीत शासनाकडे सादर केले. त्यावेळी प्रतिहेक्टरी ८ हजार रुपये अनुदानाची रक्कम शासनाकडून जाहीर करण्यात आली. त्यानुसार बाधित क्षेत्रातील तालुक्यातील शेतकऱ्यांना आतापर्यंत ५६ कोटी ९७ लाख ११ हजार ८०८ रुपये वाटप करण्यात आले. थकीत अनुदान जमा

परंतु तालुक्यातील रत्नाळी, शेलगाव थडी, येल्लापूर, जुन्नी, पांगरी, बाचेगाव, बन्नाळी, आलूर या गावांतील १४५६.४८ बाधित क्षेत्रातील पिकांचे ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना बाधित क्षेत्राची अर्थसाहाय्य रक्कम १ कोटी १७ लाख २० हजार ९२० रुपये असून ते अनुदान पात्र आहे. ही अनुदानाची रक्कम शासनाकडून प्राप्त न झाल्याने धर्माबाद तालुक्यातील उर्वरित १ हजार ८०० शेतकरी अद्यापही मदतीपासून वंचित होते. सदरील मागणीची दखल अखेर खासदार चिखलीकर यांनी घेऊन जिल्हाधिकारी डॉ. विपिन इटनकर यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यामुळे थकीत अनुदान जमा झाले आहे.

Web Title: Farmers Will Get 1 Crore 17 Lakhs In Dharmabad, Nanded News