पाच व्यक्तींच्या उपस्थितीत होणार त्यांचा दफनविधी

नांदेड : नांदेड जिल्ह्यातील (ता.२२) एप्रिलला पहिला ‘कोरोना’ रुग्ण आढळला होता. त्यानंतर मागील दहा दिवसात नांदेड वाघाळा महापालिका हद्दीतील एक व परभणी जिल्ह्यातील एक अशा दोन ‘कोरोना’ रुग्णांची नांदेड जिल्ह्यात भर पडल्याने ही रुग्णसंख्या तीनवर पोहचली आहे. मात्र, या पैकी पिरबुऱ्हाण येथील ६४ वर्षीय ‘कोरोना’ बाधीत व्यक्तीचा गुरूवारी (ता.३०) दुपारी दीडच्या सुमारास उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. सध्या जिल्ह्यातील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु असलेल्या ‘कोरोना’ बाधीत रुग्णांची संख्या दोन इतकी आहे. या दरम्यान घेण्यात आलेल्या १८० संशयितांच्या ‘स्वॅब’चे नमुने तपासणी अहवाल येणे बाकी आहे. पिरबुऱ्हाण येथील ६४ वर्षीय व्यक्तीस बुधवारी (ता.२२) एप्रिलला कोरोनाची लागण झाल्याचे स्पष्ट झाले होते. दमा, रक्तदाब आणि शुगर सारख्या गंभीर आजाराने पिडीत असलेल्या या रुग्णावर मागील दहा दिवसांपासून शासकीय रुग्णालयात उपचार सुरु होते. हेही वाचा- नांदेडात घुसलेले पंजाबचे नऊ कामगार क्वारंटाईन दुसरा अहवाल आला होता निगेटिव्ह हा कोरोना रुग्ण औषधोपचारास प्रतिसाद देत नसल्याने त्याची तब्येत नाजुक असल्याची माहिती जिल्हा आरोग्य विभागाकडून वारंवार देण्यात येत होती. विशेष म्हणजे, बुधवारी (ता.२९) त्याचा दुसरा कोरोना चाचणी अहवाल निगेटिव्ह आला होता. नांदेडकरांसाठी हे दिलासादायक चित्र असतानाच गुरूवारी (ता.३०) दुपारी दीडच्या सुमारास त्या कोरोना बाधीताचा मृत्यु झाल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने देण्यात आली. त्या कोरोना बाधीत व्यक्तीच्या मृतदेहावर आसरानगर कबरस्तान येथे केवळ पाच व्यक्तींच्या उपस्थितीत शासनाने ठरवून दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे व मार्गदर्शक सुचनेनुसार दफनविधी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी दिली.



हेही वाचा- मोंढ्यात वर्दळ वाढली, पण कुणाची? जिल्ह्यातील परिस्थिती -आत्तापर्यंत एकूण क्वारंटाइन - १११२

-क्वारंटाइन कालावधी पूर्ण - ३०२

-अजून निरीक्षणाखाली असलेले - १४९

-पैकी दवाखान्यात क्वारंटाइनमध्ये - ११२

-घरीच क्वारंटाइनमध्ये असलेले - ८५१

-आज तपासणीसाठी नमुने घेतले- ८६

-एकुण नमुने तपासणी- ९६३

-एकुण पॉझिटिव्ह रुग्ण- तीन

-पैकी निगेटीव्ह -७९५

-नाकारण्यात आलेले नमुने - पाच

-काहीही निष्कर्ष न निघालेले - एक

-जिल्ह्यात बाहेरून आलेले एकूण प्रवासी ८४ हजार २३ यांना राहण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच त्यांच्या हातावर शिक्केही मारण्यात आले आहेत.



