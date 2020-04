मोंढ्यात वर्दळ वाढली, पण कुणाची? 

नांदेड : लॉकडाउन सुरु असल्याने शेतकऱ्यांना प्रचंड नुकसान सहन करावे लागत आहे. दळण वळणाची सुविधा सुरळीत नसल्याने शेतकऱ्यांचा संपूर्ण माल मोंढ्यापर्यंत येवू शकत नाही. जो माल येत आहे त्याला देखील कमी दराने विक्री करावा लागत आहे. हळदीस मागील वर्षापेक्षा सातशे ते आठशे रुपयाने कमी दर मिळत असल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे. लॉकडाउन असला तरी, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या आणि शेती औजारे, बी-बियान्यांची दुकाने, शेतीसाठी लागणारी वाहतूक व्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी सकाळी सात ते दुपारी पाच या वेळेत मोंढा सुरु ठेवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. त्यामुळे नांदेड जिल्ह्यातील नवीन मोंढ्यात शेती मालाची आवक सुरु झाली असली तरी, शेतकऱ्यांची वर्दळ दिसून येत नाहीत; दिसून येते ती कामगार आणि हामाल यांची वर्दळ.



हेही वाचा- चिंता वाढली: हिंगोलीत पुन्हा चारजणांना कोरोनाची लागन, संख्या पोहचली २० वर शेतकऱ्यांची निराशा कायम मोंढ्यात हळद, हरभरा, गहु, सोयाबिनची कमी अधिक प्रमाणात आवक सुरु आहे. जेवढी आवक होणे अपेक्षित होते त्यापेक्षा फारच कमी प्रमाणात आवक सुरु आहे. त्यामुळे शेतकरी आजही गाव आणि शेतीमध्ये अडकुन पडला आहे. याविषयी मोंढ्यात आलेल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला असता शेती मालास म्हणावा तसा भाव मिळत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट नैराश्य दिसून येत होते. मोंढ्यात शेतकऱ्यांपेक्षा हमाल-कामगार व महिलांची संख्या सर्वाधिक दिसून येत आहे. हाताला काम मिळावे म्हणून अनेक कामगार दिवसभर दुकानांसमोर बसून असल्याचे चित्र बघायला मिळाले. अशी आहे मोंढ्यातील मालाची आवक (क्वींटलमध्ये ) ता. २० ते २७ एप्रिल पर्यंत - गहु - ११३ क्वींटल दर जास्तीत जास्त एक हजार ८५० रुपये, सरासरी - एक हजार ७६६ रुपये

- ज्वारी-१८ क्वींटल- किमान व सरारसी दर एक हजार ९०० रुपये इतका

- चन्ना- ९२२ व्वींटल- जास्तीत जास्त तीन हजार ८०० ते तीन हजार ६८३ रुपये

- तूर- ५६ क्वींटल - जास्तीत जास्त पाच हजार १९३ ते पाच हजार ८६ रुपये

- सोयाबिन-एक हजार ११६ क्वींटल- जास्तीत जास्त तीन हजार ७०० रुपये ते तीन हजार ६४२ रुपये असा दर मिळत आहे हेही वाचा- ‘त्या’ महिलेमुळे सेलू व परभणीतील ६१ जण कॉरन्टाईन २७ ते २९ एप्रिल दरम्यानचे दर - गहु- १२ क्विंटल ः दर जास्तीत जास्त एक हजार ७५० रुपये, सरासरी -एक हजार ७२५ रुपये

- हरभरा-५४६ क्वींटल ः जास्तीत जास्त तीन हजार ९०० व सरारसी तीन हजार ७७६ रुपये

- तूर-९० क्वींटल - जास्तीत जास्त पाच हजार १२५ ते चार हजार ७०० रुपये

- सोयाबीन-एक हजार ३६० क्वींटलः जास्तीत जास्त तीन हजार ८०० रुपये ते तीन हजार ७५० रुपये असा दर मिळत आहे.

- हळद- तीन हजार ९५२ जास्तीत जास्त सहा हजार २४० कमीत कमी पाच हजार ४०० रुपये दळणवळण सुरु झाल्यास दर वाढ शक्य

मागील वर्षापेक्षा यंदा लॉकडाउनमुळे शेतकऱ्यांचा पूर्ण माल मोंढ्यात आलेला नाही. शिवाय हळदीला मागील वर्षापेक्षा किमान आठशे रुपयाने दर कमी मिळत आहे. लॉकडाउन परिस्थिती अशीच राहिल्यास दरवाढ होणार नाही. परीणामी शेतकऱ्यांना कमी दराने मालाची विक्री करावी लागण्याची शक्यता आहे.

डी. ए. संगेकर (सचिव बाजार समिती नांदेड)



