नांदेड

Jamun Benefits : हंगामातील छोटं फळ, पण फायदे मोठे! जांभळाच्या सेवनाने मधुमेह ते वजन राहू शकते नियंत्रणात; बाजारात 300 रुपये किलोने विक्री

Health Benefits of Eating Jamun Fruit : उन्हाळ्याच्या अखेरीस आणि पावसाळ्याच्या आगमनासोबत बाजारात जांभळांची आवक वाढली आहे. मधुमेह नियंत्रण, पचनशक्ती सुधारणा, रोगप्रतिकारक शक्ती वाढ आणि हृदयाच्या आरोग्यासाठी जांभूळ उपयुक्त मानले जाते.
jamun benefits for diabetes patients

jamun benefits for diabetes patients

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

किनवट (नांदेड) : उन्हाळ्याचा शेवट आणि पावसाळ्याच्या आगमनाची चाहूल लागताच बाजारात जांभळांची आवक वाढू लागली आहे. किनवट शहरात मागील काही दिवसांपासून रस्त्यांवर, चौकांमध्ये तसेच भाजी बाजार परिसरात जांभूळ विक्रेते दिसून येत आहेत. सध्या जांभूळ ३०० रुपये किलो दराने विकले जात असून, ग्राहकांकडून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे.

Loading content, please wait...
Monsoon
Diabetes
Fruit
health
Best time to eat fruits
health benefits of jamun