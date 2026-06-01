Nanded: दीड महिन्यापासून भाऊ कोमात, उपचारसाठी पैसे घेऊन निघालेल्या तरुणाचा अपघातात मृत्यू; लेक पोरकी, कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

जिंतूर: कोमात असलेल्या भावाच्या उपचारासाठी पैसे घेऊन निघालेल्या तरुणाचा वाटेतच अपघाती मृत्यू झाला. ही दुर्देवी घटना रविवारी (ता. ३१) सकाळी ७.३०च्या सुमारास जिंतूर-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर रायखेडा पाटीजवळ घडली. अनिल देविदास सुर्वे (वय २५, रा. दताड, ता. सेनगाव) असे मृताचे नाव आहे. अपघातात त्याचा मित्र मित्र गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. .अनिल सुर्वे व त्याचा मित्र संकेत दत्ता बेले (वय २५, रा. पुसद) हे दोघे दुचाकीवरून जिंतूरमार्गे छत्रपती संभाजीनगरकडे जात होते. अनिल सुर्वे यांचा भाऊ मागील दीड महिन्यापासून रुग्णालयात कोमात असून त्याच्या उपचारासाठी लागणारे पैसे घेऊन हे दोघे निघाले होते. रायखेडा पाटीजवळ अज्ञात वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली..Chandrapur: घरात गांजाचा साठा; चंद्रपुरात तरुण अटकेत; मातंग मोहल्ल्यात पोलिसांचा छापा; १ किलो गांजा जप्त.अपघातानंतर दोघेही गंभीर जखमी अवस्थेत रस्त्यावर पडले. स्थानिकांच्या मदतीने त्यांना तत्काळ जिंतूर येथे ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय अधिकारी डॉ. शेख अजीज यांनी तपासणी करून अनिल सुर्वे यास मृत घोषित केले. तर संकेत बेले यांच्या डोक्याला तसेच हाता पायांना गंभीर दुखापत झाल्याने प्राथमिक उपचारानंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी जिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. अनिल सुर्वे यांच्या पश्चात पत्नी व एक लहान मुलगी असा परिवार आहे. एकीकडे भाऊ कोमात असताना त्याच्या उपचारासाठी धावपळ करणाऱ्या भावाचाच अपघाती मृत्यू झाल्याने सुर्वे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..अपघातानंतर कारला आग; चालकाचा मृत्यूजाफराबाद (जि. जालना), ता. ३१ जाफराबाद बिखली मार्गावर शनिवारी (ता. ३०) रात्री अपघातानंतर कारला भीषण आग लागली. यात चालक नितीन प्रभाकर गवळी (क्य ३५, रा. रूपचंदनगर, अकोला) यांचा होरपळून मृत्यू झाला, माहितीनुसार, निर्तन हे नाशिकहून बाळापूरकडे जात होते. जंजाळवाडी परिसरात कारची सत्यालगत असलेल्या झाडाला जोरदार धडक बसली. धडकेनंतर कारने अचानक पेट घेतला आणि काही क्षणात संपूर्ण कार आणीच्या भक्ष्यस्थानी पडली. आतमध्ये अडकलेल्या नितीन यांचा जागीच मृत्यू झाला. ते नाशिक येथील एसटी डेपोमध्ये मेकॅनिकल कर्मचारी म्हणून कार्यरत होते. दरम्यान, हा केवळ अपघात आहे की, यामागे काही घातपात आहे? या अनुषंगानेही तपास करत असल्याचे पोलिस निरीक्षक वासुदेव पवार यांनी सांगितले,