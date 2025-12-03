Leopard Attack Nanded: बिबट्याला पकडण्यासाठी लावले ट्रॅप कॅमेरे ,पिंजरा; नायगावमध्ये दोघांवर हल्ला; नागरिक, शेतकऱ्यांत दहशत

नायगाव : कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत दोघांवर हल्ला केलेल्या बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वन विभागाने शनिवारी ट्रॅप कॅमेरे आणि पिंजरा लावला. वन विभागाची टिम रात्रभर पाळत ठेवली होती..मात्र, तो पसार झाल्याने घुंगराळा, सावरखेड, बरबडा, अंतरगाव परिसरातील शेतकरी व नागरिकांचे टेंशन वाढले आहे. नायगाव तालुक्यातील कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीतील मेधावी पाइप कारखान्यात काम करणाऱ्या श्रीकांत पपूलवाड या कर्मचाऱ्यावर शनिवारी (ता.२९ ) साडेतीनच्या दरम्यान बिबट्याने अचानक हल्ला केला..बिबट्याच्या हल्ल्याने घाबरलेल्या पपूलवाड यांनी आरडाओरडा करत पळ काढला. त्यांच्यावर घुंगराळा येथे उपचार करण्यात आले. या घटनेची माहिती वन विभागाला कळवण्यात आली. कुष्णूर सारख्या वसाहतीत बिबट्या आल्याने वन विभागही अँक्शन मोडवर आला आणि तातडीने यंत्रणा हलली व काही वेळातच ट्रप कॅमेरे, पिंजरा, गण घेऊन पथक हजर झाले..दबा धरून बसलेल्या बिबट्याने वन विभागाचे गुलाब जाधव यांच्यावरही हल्ला केला. या हल्ल्यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सावधपणे बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावली. वन विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी ज्या ठिकाणी बिबट्या दबा धरून बसला त्याच्या आजूबाजूला रात्रभर पाळत ठेवले पण वन विभागाच्या पिंजऱ्यात बिबट्या अडकला नाही. शनिवारी (ता.२९) रात्री ११.३० च्या दरम्यान बिबट्या पसार झाला. तो वन विभागाच्या पथकासमोरूनच सावरखेड, बरबडा व अंतरगाव भागात गेला. तो पुढे नदी ओलांडून जाण्याचीही शक्यता वन विभागाने वर्तवली आहे..Marathwada News : कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत बिबट्याचा थरार; ट्रॅप कॅमेरे–पिंजरा लावून शोधमोहीम सुरू!.पहिल्यांदाच हल्लानायगाव तालुक्यात तेवढ्या मोठ्या प्रमाणात वनसंपदा नसल्याने हरणांचा मुक्त वावर असतो, पण बिबट्या किंवा हिंस्त्र प्राण्यांचा वावर आजपर्यंत नव्हता. परंतु, बिबट्या पहिल्यांदाच नायगाव तालुक्यात अवतरला. कुष्णूर घटनेची तालुकाभर चर्चा झाल्याने शनिवारी रात्री ग्रामीण भागातील नागरिकांनी शेतात पाणी देण्याचे टाळले. त्याचबरोबर वन विभागानेही काही गावात जाऊन शेतकरी व नागरिकांना काळजी घेण्याचे आवाहन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.