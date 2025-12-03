नांदेड

Leopard Attack Nanded: बिबट्याला पकडण्यासाठी लावले ट्रॅप कॅमेरे ,पिंजरा; नायगावमध्ये दोघांवर हल्ला; नागरिक, शेतकऱ्यांत दहशत

Leopard Attacks Two in Kusnur Industrial Area: कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत बिबट्याचा दोन जणांवर हल्ला; वन विभागाने ट्रॅप कॅमेरे व पिंजरा लावून रात्रभर पाळत ठेवली. तरीही बिबट्या पसार होऊन सावरखेड–बरबडा परिसरात दहशत; ग्रामीण भागात नागरिक व शेतकरी सावध.
सकाळ वृत्तसेवा
नायगाव : कुष्णूर औद्योगिक वसाहतीत दोघांवर हल्ला केलेल्या बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी वन विभागाने शनिवारी ट्रॅप कॅमेरे आणि पिंजरा लावला. वन विभागाची टिम रात्रभर पाळत ठेवली होती.

