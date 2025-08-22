नांदेड

Laxman Hake : ‘ओबीसींमध्ये फूट पाडण्याचे षड्‌यंत्र’; लक्ष्मण हाके यांनी केला आरोप

‘ओबीसीं’चे नेतृत्व धनगर समाजाकडे जात असल्याने माळी समाजाच्या पोटात दुखतेय
Laxman Hake
Laxman HakeSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड - ओबीसी समाजात फूट पाडण्याचे षड्‌यंत्र सुरू असून त्यामध्ये आपले नाव वापरून आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला जात असल्याचा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला.

Loading content, please wait...
Social Media
OBC Community
Accused
Dispute
viral video

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com