नांदेड - ओबीसी समाजात फूट पाडण्याचे षड्यंत्र सुरू असून त्यामध्ये आपले नाव वापरून आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केला जात असल्याचा आरोप ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांनी केला..समाजमाध्यमावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे निर्माण झालेल्या वादावर त्यांनी येथे शुक्रवारी माध्यमांशी संवाद साधताना ही प्रतिक्रिया दिली.हाके म्हणाले, की 'ओबीसीं'चे नेतृत्व धनगर समाजाकडे जात असल्याने माळी समाजाच्या पोटात दुखतेय,'असे वक्तव्य सोशल मीडियावर माझ्या नावाने दाखवले जात आहे. 'ओबीसीं'मध्ये फूट पाडण्याचा हा डाव आहे. दोन प्रमुख समाजांमध्ये मतभेद निर्माण करून ओबीसी चळवळ मलीन करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या षडयंत्राकडे समाजाने गांभीर्याने पाहणे आवश्यक आहे..'गेल्या दोन वर्षांपासून मी ३५० जाती-उपजातींना एकत्र आणण्याचा, त्यांच्यातील सलोखा वाढवण्याचा, संघटन मजबूत करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. गावागावांत ओबीसींना संघटित करणे माझा एकमेव कार्यक्रम आहे. त्यामुळे अशा प्रकारची वक्तव्ये माझ्याकडून होणे शक्यच नाही,' असे त्यांनी स्पष्ट केले..सर्वांनी एकजूट दाखवावीसोशल मीडियाच्या माध्यमातून ओबीसी चळवळीला कमजोर व बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ओबीसी बांधवांनी याला बळी पडू नये. सर्वांनी एकजूट दाखवत लढायला सज्ज राहावे, असा सल्ला हाके यांनी समाजाला दिला..