Nanded Forest: लोहा तालुक्यात खळबळ! वडेपुरी शिवारात बिबट्याचे दर्शन; वन विभागाचा शोधमोहीमेला वेग

Leopard spotted Loha: लोहा तालुक्यातील वडेपुरी शिवारात बिबट्या दिसल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण. वन विभागाची गस्त व नागरिकांना सतर्कतेचे आवाहन.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड : वडेपुरी (ता. लोहा) शिवारातील माता रत्नेश्वरी गडाच्या पायथ्याशी बिबट्या आढळून आल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे.

