Ladki Bahin Yojana: ‘लाडकी बहीण’साठी ई-केवायसी अनिवार्य; किनवट तालुक्यात योजनेतील पाच हजार ६०० लाभार्थी अपात्र

किनवट : राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजनेतील सर्व पात्र महिलांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य केली आहे. यामागचा उद्देश योजना पारदर्शक ठेवत खऱ्या लाभार्थींनाच मदत मिळावी, हा आहे..महिला व बालविकास विभागाच्या आदेशानुसार, सर्व लाभार्थींनी पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. ही सुविधा महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर 'लाडकी बहीण' या नावाने उपलब्ध असून, प्रक्रिया अगदी सोपी आहे. लाभार्थींनी फक्त आपला आधार क्रमांक वापरून पडताळणी करायची आहे..शासनाने दरवर्षी ई-केवायसी करणे बंधनकारक केले असून, तसे न केल्यास योजनेचा लाभ मिळण्यात अडथळा येऊ शकतो. या योजनेत २१ ते ६५ वर्षे वयोगटातील आणि वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपर्यंत असलेल्या महिलांना दरमहा एक हजार ५०० रुपये थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातात. महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन, आरोग्य, पोषण आणि कुटुंबातील निर्णयक्षमता वाढविणे, हा शासनाचा उद्देश आहे..तालुक्यातील सुमारे पाच हजार ६०० महिलांना अपात्र ठरविण्यात आले आहे. यामध्ये सुमारे चार हजार ३०० कुटुंबांमध्ये एक विवाहित आणि एक अविवाहित अशा दोनपेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतल्यामुळे अतिरिक्त लाभार्थींना वगळण्यात आले; तसेच सुमारे एक हजार ३०० महिलांचा वयोगट योजनेच्या अटींमध्ये बसत नसल्यामुळे त्यांनाही अपात्र ठरविण्यात आले. .Ladki Bahin Yojana: एकाच घरातील तीन लाडक्या बहिणींची चोरी फसली, 'असा' घेतला होता लाभ, सरकारने काय केली कारवाई?.आमदार भीमराव केराम यांनी किनवट व माहूर तालुक्यातील पात्र महिलांना वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. शासनाचा निर्णय स्पष्ट असल्याने पात्र भगिनींनी उशीर न करता प्रक्रिया पूर्ण करावी, म्हणजे कुठल्याही बहिणींचा हक्काचा लाभ खंडित होणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ई-केवायसी करताना अडचण आल्यास त्यांच्या लोकार्पण जनसंपर्क कार्यालयाशी संपर्क साधण्याचेही आवाहन त्यांनी केले. शासनाने पात्र महिलांना ठरावीक कालावधीत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन करत केवायसी न केल्यामुळे कोणत्याही बहिणीचा लाभ बंद होऊ नये, असा इशाराही दिला आहे.