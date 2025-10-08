Nanded Politics : 'महायुती'चं एकत्रित रणांगण निवडणुकीपूर्वीच मोडीत निघण्याची शक्यता; खासदार अशोक चव्हाणांची लागणार कसोटी?

भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादीत स्थानिक स्तरावर मतभेद उफाळून आले.हेमंत पाटील यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वातावरण तापले.आघाडी एकजुटीने निवडणुकीस सामोरी; महायुतीसाठी आव्हान.-रामेश्वर काकडे, नांदेडNanded Politics : नांदेड जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगरपालिकांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीत फूट पडल्याचे चिन्ह दिसू लागली आहेत. भाजप (BJP), शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही घटक पक्षांचे स्थानिक स्तरावर मतभेद उफाळून आले आहेत. यामुळे जिल्ह्यात महायुतीचे एकत्रित रणांगण निवडणुकीपूर्वीच मोडीत निघण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे आघाडीतील तिन्ही पक्ष सध्यातरी एकजुटीने मैदानात असल्याने खासदार अशोक चव्हाण (Ashok Chavan) यांची कसोटी लागणार आहे. .शिवसेनेचे आमदार हेमंत पाटील (Hemant Patil) यांनी सार्वजनिक कार्यक्रमात बोलताना स्पष्ट शब्दांत सांगितले, की मी अशोकरावांच्या दारात जाणार नाही. शिवसेना स्वाभिमानाने लढेल. आमचं स्थानिक संघटन मजबूत आहे आणि आम्ही कोणाच्याही दारात विनंतीला जाणार नाही, असे ते म्हणाले होते. त्यांच्या या विधानाने महायुतीत खळबळ उडालेली आहे..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार प्रताप पाटील चिखलीकर म्हणाले, की ज्यांनी जनतेकडून गेली ५० वर्षे हार-तुरे स्वीकारले, अशा खासदार अशोक चव्हाण यांना ‘आरएसएस’च्या पथसंचलनावेळी फुलं घेऊन रांगेत उभे राहण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे स्थानिक निवडणुकीत महायुतीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष भाजपची साथ सोडण्याची शक्यता आहे..IPS Officer : एफआयआरमध्ये नाव, लाचखोरीचा आरोप अन् 'तो' व्हिडिओ..; आयपीएस अधिकाऱ्यानं स्वत:वर का झाडून घेतल्या गोळ्या?.दुसरीकडे, आमदार चिखलीकर यांच्या कार्यकर्त्यांच्या बैठका सुरू असून, जिल्ह्यात आमचे संघटन सक्षम आहे, आम्ही आमच्या बळावर निवडणूक लढू, असे आमदार चिखलीकर यांनी स्पष्ट केले होते. त्यामुळे महायुतीतीलच दोन्ही पक्ष आणि महाविकास आघाडीतील सर्व विरोधी पक्ष खासदार चव्हाण यांना घेरण्याचा प्रयत्न करत आहेत. यावरून स्थानिक निवडणुकांमध्ये भाजप विरुद्ध शिवसेना, राष्ट्रवादी, काँग्रेस असा सामना रंगण्याची चिन्हे आहेत..तिन्ही घटक पक्षांत समन्वयाचा अभावजिल्ह्यातील राजकारण नेहमीच वैयक्तिक मतभेद आणि स्थानिक समीकरणांवर अवलंबून राहिले. त्यामुळे महायुतीच्या तिन्ही घटक पक्षांत समन्वयाचा अभाव राहिल्यास स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांत तिहेरी लढती होतील, अशी राजकीय जाणकारांतून शक्यता वर्तविली जात आहे. दरम्यान, भाजपच्या काही कार्यकर्त्यांनी आतापासूनच नाराजी व्यक्त करण्यास सुरवात केली. जिल्ह्यातील बहुतांश तालुक्यांत भाजप-शिवसेना-राष्ट्रवादी कार्यकर्त्यांत समन्वयाच्या बैठका होण्याऐवजी परस्पर आरोप-प्रत्यारोपांचे सत्र सुरू झाले..युती फिसकटल्यास विरोधक होणार वरचढ?जिल्ह्यातील सध्याची राजकीय स्थिती कायम राहिल्यास महायुतीचा ‘एकजूट’ संदेश जनतेपर्यंत पोहोचणार नाही आणि त्यामुळे विरोधकांना याचा थेट फायदा होऊ शकतो. आगामी काही दिवसांत पक्षश्रेष्ठींच्या बैठकीनंतर काही तोडगा निघतो का, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल. राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या नेत्यांनी केलेल्या विधानांमुळे जिल्ह्यातील महायुतीच्या एकात्मतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. भाजपचे वरिष्ठ नेते आणि अशोक चव्हाण हे महायुतीचे प्रमुख समन्वयक मानले जात असले, तरी त्यांच्या नेतृत्वाखालील गटाशी शिवसेना व राष्ट्रवादीतील चिखलीकर गटाचे सूर जुळत नसल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे..FAQs :प्र.१: महायुतीत फूट का पडली आहे?उत्तर : भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थानिक पातळीवरील मतभेदांमुळे तणाव निर्माण झाला आहे.प्र.२: हेमंत पाटील यांनी नेमकं काय म्हटलं?उत्तर : त्यांनी “मी अशोकरावांच्या दारात जाणार नाही” असं वक्तव्य करून शिवसेना स्वतंत्र लढेल असं सूचित केलं.प्र.३: या फाटाफुटीचा कोणाला फायदा होऊ शकतो?उत्तर : आघाडीतील एकजुटीमुळे विरोधकांना निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.