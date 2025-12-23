Nanded Leopard Attack : माहूरमध्ये शेतात काम करणाऱ्या महिलेवर बिबट्याचा हल्ला ; मुंडके जबड्यात पकडल्याने झाल्या गंभीर जखमा!

माहूर (नांदेड) : माहूर तालुक्यातील मौजे बामनगुडा येथील शेतात काम करणाऱ्या महिलेवर बिबट्याने हल्ला करून महिलेचे तोंड जबड्यात धरून चावल्याने महिला गंभीर जखमी झाली असून तिला सिंदखेड येथे प्राथमिक उपचार करून माहूर ग्रामीण रुग्णालयामार्फत पुढील उपचारासाठी यवतमाळला हलविण्याची घटना ता.२३ रोजी दुपारी २ वाजता घडल्याने शेतकऱ्यासह नागरिकात प्रचंड दहशत निर्माण झाली असून बिबट्याला तात्काळ जेर बंद करण्याची मागणी होत आहे..माहूर तालुक्यातील अनेक भागात बिबटे शावक सहित धुमाकूळ घालत असून या परिसरात बिबट्याने अनेक वेळा पाळीव प्राण्यांना लक्ष केले होते मात्र नागरिकांवर हल्ला केला नव्हता परंतु आज बामनगुडा येथील शेतात काम करणारी महिला लता सुरेश तोडसाम (वय ३५) ही आपल्या पतीसह मुलगा आणि एका शेतशेजाऱ्या सोबत कापूस वेचण्याचे काम करत होती तितक्यात काही काम निघाल्याने पती सुरेश तोडसाम हे घरी गेले त्याक्षणी शेताला लागून असलेल्या परिसरातून बिबट्याने त्यांच्यावर अचानकपणे झडप घालून जबड्यात महिलेचे मुंडकेच पकडून कडाडून चावा घेतल्याने महिलेला गालावर गंभीर जखम आली तर कपाळावर तसेच मानेवरही मोठ्या प्रमाणात बिबट्याचे दात खोल रुतल्याने जीवघेण्या जखमा झाल्या घटना पाहून मुलाने आणि शेजाऱ्याने जोरात आरडा ओरड केल्याने महिलेला सोडून बिबट्याने पळ काढला त्यामुळे महिलेचा जीव वाचला..Kolhapur Wildlife Terror : पन्हाळा शाहूवाडी परिसरात वन्यप्राण्यांचा अक्षरशः कहर; बिबट्या, रानडुकरांच्या हल्ल्यांनी शेतकरी भयभीत, वन विभागाकडे तातडीच्या उपाययोजनांची मागणी.मुलाने घटना पतीला कळविल्याने त्यांनी लगेच शेतात धाव घेत महिलेला घरी आणून सिंदखेडच्या प्रथमिक आरोग्य केंद्रात नेले असतात येथे डॉ.बी.एम.मोरे यांनी प्रथमोपचार करून माहूरच्या ग्रामीण रुग्णालयात पाठवले येथे डॉ.मंगेश नागरगोजे यांनी उपचार करून डॉ.सत्यम गायकवाड,चालक सिद्धार्थ भालेराव यांचे निगराणीत यवतमाळला पाठविले आहे.महिलेवर बिबट्या चा हल्ला झाल्याने त्याला तात्काळ जेर बंद करावे अशी मागणी नागरिकांतून होत असून वन विभागाने तात्काळ पावले उचलावीत अशी मागणी जोर धरत आहे. दरम्यान या घटनेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.