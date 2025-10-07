Nanded Protest: आरक्षण बचावासाठी ‘उलगुलान’; महामोर्चात हजारो आदिवासी बांधव सहभागी, घोषणाबाजींनी दणाणले शहर

नांदेड : सकल आदिवासी समाजाच्यावतीने अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील आरक्षण वाचविण्यासाठी सोमवारी (ता. सहा) नांदेड येथे विराट ‘उलगुलान आरक्षण बचाव महामोर्चा’ काढण्यात आला. या मोर्चात जिल्ह्यातील विविध भागांतील हजारो आदिवासी बांधव, महिला, युवक व कलापथकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला..राज्यात बंजारा व धनगर समाजाच्यावतीने एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षणाची मागणी करत मोर्चे काढले जात आहेत. या मागणीच्या विरोधात सकल आदिवासी समाजाने सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडक देत आरक्षण बचावासाठी एकत्रित शक्तिप्रदर्शन केले. हैदराबाद गॅझेटियरमधील १९२० च्या संदर्भाचा आधार घेत गेल्या आठवड्यात बंजारा समाजाकडून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर महामोर्चा काढण्यात आला होता..त्याला प्रत्युत्तर म्हणून आजचा विराट मोर्चा काढण्यात आला. नवा मोंढा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या मैदानावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगवान बिरसा मुंडा व राष्ट्रपुरुषांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले. त्यानंतर मोर्चाला प्रारंभ झाला. पारंपरिक वेशभूषेत झेंडे हातात घेऊन, घोषणाबाजी करत आदिवासी बांधवांनी शहरातून मोर्चा काढला. आदिवासी कलापथकांच्या सादरीकरणाने नागरिकांचे लक्ष वेधले..मोर्चाचे रूपांतर विराट जाहीर सभेतमहामोर्चा नवा मोंढा-हिंगोली गेट ओव्हर ब्रिज-चिखलवाडी-महात्मा गांधी पुतळा मार्गे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पोचल्यावर सकल आदिवासी समाजाकडून जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांना निवेदन सादर केले. त्यानंतर मोर्चाचे रूपांतर विराट जाहीर सभेत झाले. यावेळी आमदार भीमराव केराम, आमदार सुनील भोसा, माजी आमदार संतोष टारपे, सुनील काळे, जिल्हा परिषद माजी अध्यक्षा जनाबाई डुडुळे, प्रा. विजय खुपसे आदींनी भाषणे केली. आमदार केराम यांनी हैदराबाद गॅझेटियरचा १९२० चा संदर्भ देत तरुणांचे डोके भडकवले जात आहे. महाराष्ट्रात एसटी आरक्षणाला धक्का लावण्याचा प्रयत्न झाल्यास तो हाणून पाडू, असे सांगितले. मोर्चात सुभाष वानोळे, लक्कीभाऊ जाधव, बाबूराव नाईक, संतोष तायवाडे, प्रशांत बोडके, मंथन वाळके, डॉ. संजय मुरमुरे, अरुण डाकोरे, डॉ. संतोष सुपडे, देवानंद मिराशे, रामभाऊ खरोडे यांच्यासह विविध आदिवासी संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते, विद्यार्थी आणि हजारो आदिवासी समाजबांधव उपस्थित होते. आदिवासी समाजाच्या या उलगुलान मोर्चाने आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकारला ठोस संदेश दिला असून, मूळ आदिवासींच्या हक्काचे आरक्षण अबाधित ठेवण्यासाठी ते लढा सुरू ठेवणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले..Yeola News : 'आरक्षण कुणाच्या बापाचं नाही': येवल्यात आदिवासी समाजाचा एल्गार; बंजारा-धनगर आरक्षणाला कडाडून विरोध!.पारंपरिक वेशभूषेत सहभागशहरात काढलेल्या या मोर्चात महिलांसह युवक-युवतींनी पारंपरिक वेशभूषा परिधान करून मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला. ढोल-ताशांच्या गजरात वातावरण दणाणून गेले. महिलांची उपस्थिती लक्षणीय होती. नागरिकांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने मोर्चामध्ये भाग घेत आपली मागणी मांडली. पोलिसांनी सुरक्षेसाठी बंदोबस्त ठेवला होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.