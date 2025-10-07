नांदेड

Nanded Protest: आरक्षण बचावासाठी ‘उलगुलान’; महामोर्चात हजारो आदिवासी बांधव सहभागी, घोषणाबाजींनी दणाणले शहर

Adivasi Rights: नांदेडमध्ये सकल आदिवासी समाजाने अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणाच्या बचावासाठी विराट ‘उलगुलान आरक्षण बचाव महामोर्चा’ काढला. हजारो आदिवासी बांधवांच्या सहभागाने मोर्चातून सरकारला ठोस संदेश देण्यात आला.
सकाळ वृत्तसेवा
नांदेड : सकल आदिवासी समाजाच्यावतीने अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गातील आरक्षण वाचविण्यासाठी सोमवारी (ता. सहा) नांदेड येथे विराट ‘उलगुलान आरक्षण बचाव महामोर्चा’ काढण्यात आला. या मोर्चात जिल्ह्यातील विविध भागांतील हजारो आदिवासी बांधव, महिला, युवक व कलापथकांनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदविला.

