Nagarparishad Election : दोन नगर परिषदच्या निवडणुका ढकलल्या पुढे; मुखेड व धर्माबादला २० डिसेंबरला मतदान

नांदेड - न्यायालयीन अपील प्रलंबित असलेल्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड व धर्माबाद नगर परिषदांची संपूर्ण निवडणूक तसेच भोकर, लोहा आणि कुंडलवाडी नगर परिषदांच्या प्रत्येकी एका प्रभागातील निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या सर्व ठिकाणी २० डिसेंबरला मतदान होणार असून, २१ डिसेंबरला मतमोजणी होईल..राज्य निवडणूक आयोगाच्या नव्या आदेशानुसार, मुखेड व धर्माबाद नगर परिषदांच्या अध्यक्षपदांबाबत अपील प्रलंबित असल्याने दोन डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. तसेच तीन नगर परिषदांच्या संबंधित प्रभागांमध्येही हीच सुधारित तारीख लागू होईल. त्यामध्ये भोकर प्रभाग १-ब, कुंडलवाडी प्रभाग ३-अ आणि लोहा प्रभाग ५-ब यांचा समावेश आहे..मुखेड आणि धर्माबाद येथील संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया नव्याने पार पडणार आहे. जिल्हाधिकारी चार डिसेंबर रोजी पुनर्नियोजित निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करतील. नामनिर्देशनपत्र मागे घेण्याची अंतिम तारीख त्याच कार्यक्रमानुसार जाहीर केली जाईल. ११ डिसेंबर रोजी निवडणूक चिन्हांचे वाटप होणार आहे..आवश्यकता असल्यास २० डिसेंबरला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदानाची प्रक्रिया पार पडेल. मतमोजणी २१ डिसेंबरला सकाळी दहाला सुरू होऊन त्याच दिवशी निकाल जाहीर करण्यात येणार आहे.या सुधारित निवडणूक कार्यक्रमामुळे लांबणीवर पडलेल्या मुखेड आणि धर्माबाद येथील निवडणुकीच्या मैदानात असलेल्या उमेदवारांना मोठा झटका बसला आहे. याशिवाय भोकर, लोहा आणि कुंडलवाडीतील प्रत्येक एका प्रभागातील उमेदवारही शांत झाले आहेत.