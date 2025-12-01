नांदेड

Nagarparishad Election : दोन नगर परिषदच्या निवडणुका ढकलल्या पुढे; मुखेड व धर्माबादला २० डिसेंबरला मतदान

मुखेड व धर्माबाद नगर परिषदांच्या अध्यक्षपदांबाबत अपील प्रलंबित असल्याने दोन डिसेंबर रोजी होणाऱ्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्या.
नांदेड - न्यायालयीन अपील प्रलंबित असलेल्या नगर परिषद आणि नगरपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित कार्यक्रम राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केला आहे. त्यानुसार नांदेड जिल्ह्यातील मुखेड व धर्माबाद नगर परिषदांची संपूर्ण निवडणूक तसेच भोकर, लोहा आणि कुंडलवाडी नगर परिषदांच्या प्रत्येकी एका प्रभागातील निवडणूक पुढे ढकलण्यात आली आहे. आता या सर्व ठिकाणी २० डिसेंबरला मतदान होणार असून, २१ डिसेंबरला मतमोजणी होईल.

