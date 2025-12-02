Nanded Airport: नांदेडकरांना मुंबई, गोवा विमानसेवेची प्रतीक्षा

नांदेड : नांदेड विमानतळावर सध्या दुरुस्तीसह धावपट्टीच्या डागडुजीची कामे वेगाने सुरू आहेत. बहुतांश कामे पूर्णत्वास आली आहेत..येत्या एक ते दीड महिन्यात मुंबई व गोवा या दोन्ही दिशेच्या विमानसेवा सुरू करण्यासाठी विमानतळ प्राधिकरणाकडून हालचाली जोरात सुरू आहेत. दरम्यान, नांदेडहून गोव्यासाठी १५ नोव्हेंबरपासून विमानसेवा सुरू करण्याचे नियोजन होते, मात्र, विमान कंपन्यांकडून विमान उपलब्ध झाले नसल्याने हे उड्डाण लांबले आहे..गोवा मार्गाला रूट मंजुरीनांदेड-गोवा या मार्गाला विमानतळ प्राधिकरणाकडून रूट मंजूर झाला होता. मात्र, संबंधित एअरलाइन्सकडे विमानांची तात्पुरती कमतरता निर्माण झाल्याने ही सेवा पुढे ढकलण्यात आली. विमानांची उपलब्धता होताच या मार्गाची सेवा सुरू करण्यात येणार आहे..Delhi IGI Airport: एयरपोर्टवर १५ तासांचा तांत्रिक अडथळा, विमान वाहतूक पुन्हा सुरळीत.नवी मुंबई विमानतळामुळे संधीमुंबई-नांदेड विमानसेवा सुरू करण्यासाठीही हालचाली वेगात आहेत. २५ डिसेंबरपासून नवी मुंबई विमानतळ सुरू होणार असल्यामुळे नांदेड–मुंबई या मार्गावरील सेवा सुरू होण्याची शक्यता अधिक दृढ झाली आहे. प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, तांत्रिक प्रक्रिया पूर्ण होताच ही सेवा सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.