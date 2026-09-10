Nanded Bhokar Road Accident : नांदेड-भोकर मार्गावर ट्रक-टाटा मॅजिकची भीषण धडक; 5 जण जागीच ठार, 8 जण गंभीर जखमी, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

नांदेड : नांदेड-भोकर मार्गावर ट्रक आणि टाटा मॅजिक प्रवासी व्हॅनची भीषण धडक होऊन झालेल्या अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात गुरुवारी (ता. १०) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास वाकद गावाजवळील सीताखंडी परिसरात घडला..जखमींना तातडीने भोकर आणि नांदेड येथील शासकीय रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे. काही जखमींची प्रकृती चिंताजनक असल्याने मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..भरधाव ट्रकची टाटा मॅजिकला जोरदार धडकमिळालेल्या माहितीनुसार, भोकरहून नांदेडच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव ट्रकने समोरून येणाऱ्या टाटा मॅजिक प्रवासी व्हॅनला जोरदार धडक दिली. दोन्ही वाहनांचा वेग अधिक असल्याने धडक इतकी भीषण होती की, टाटा मॅजिकचा अक्षरशः चक्काचूर झाला. धडकेनंतर व्हॅन रस्त्याच्या बाजूला फेकली गेली..Sonam Wangchuk Protest : जंतर-मंतरनंतर सोनम वांगचुक आणखी एका मोठ्या आंदोलनाच्या तयारीत, केंद्र सरकारला इशारा देत केली मोठी घोषणा; काय आहे मागणी?.या प्रवासी व्हॅनमध्ये एकूण १५ जण प्रवास करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. ट्रकच्या जोरदार धडकेत व्हॅनमधील पाच प्रवाशांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले..अपघातानंतर घटनास्थळी मदतकार्यअपघाताचा मोठा आवाज झाल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. नागरिकांनी तातडीने पोलिसांना आणि रुग्णवाहिकेला घटनेची माहिती दिली. त्यानंतर जखमींना बाहेर काढून उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले..दरम्यान, या अपघातात ट्रकच्या पुढील भागाचेही मोठे नुकसान झाले असून ट्रकचालक वाहनात अडकून पडल्याची माहिती आहे. त्याला बाहेर काढण्यासाठी बचावकार्य सुरू आहे. घटनास्थळी पोलीस आणि रुग्णवाहिका दाखल झाल्या असून अपघाताचा पुढील तपास सुरू आहे. टाटा मॅजिकमधील प्रवासी स्थानिक रहिवासी असल्याची प्राथमिक माहिती आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.