नांदेड

Nanded Bhokar Road Accident : नांदेड-भोकर मार्गावर ट्रक-टाटा मॅजिकची भीषण धडक; 5 जण जागीच ठार, 8 जण गंभीर जखमी, मृतांचा आकडा वाढण्याची भीती

Nanded Bhokar Road Accident : नांदेड-भोकर मार्गावरील सीताखंडी परिसरात ट्रक आणि टाटा मॅजिकची भीषण धडक झाली. अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत.
Nanded-Bhokar Road Accident

Nanded-Bhokar Road Accident

esakal

बाळकृष्ण मधाळे
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नांदेड : नांदेड-भोकर मार्गावर ट्रक आणि टाटा मॅजिक प्रवासी व्हॅनची भीषण धडक होऊन झालेल्या अपघातात पाच जणांचा जागीच मृत्यू झाला, तर आठ जण गंभीर जखमी झाले आहेत. हा अपघात गुरुवारी (ता. १०) सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास वाकद गावाजवळील सीताखंडी परिसरात घडला.

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