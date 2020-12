नांदेड : कार चालकांनो सावधान, सीट बेल्ट लावा अन्यथा...चंद्रशेखर कदम

नांदेड : जिल्ह्यातील कार चालकाने आता कार चालवताना सीट बेल्टचा वापर करावा अन्यथा शहर वाहतुक शाखेकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. तसेच इचालनद्वारे ज्या वाहनावर दंड आकारला असून मात्र वाहनधारकांनी तो शासनाकडे जमा केला नाही अशा वाहनधारकांनी तो दंड भरावा अन्यथा वाहने जप्त करण्यात येणार आहेत. वाहतुक शाखेचे पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर कदम यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे. नांदेड शहराच्या रस्त्यावर सुरक्षित वाहतूक व्हावी व स्वत:सह दुसऱ्याच्या जिवीताला हाणी होणार नाही याची काळजी घेत कार चालकांनी सीटबेल्ट वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. विनासिटबेल्ट वाहन चालक आढळल्यास त्याच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. आपल्या वाहनामुळे इतरांना धोका होणार नाही, नुकसान होणार नाही याचा प्रत्यक्षात अंमल करण्यासाठी वाहतूक शाखा काम करत आहे. आता मोटार वाहन कायद्यानुसार दंड आकारला जाणार नांदेड शहरात अनेक कारचालक आपला सीट बेल्ट न लावता कार चालवताना दिसतात. अशा चालकांविरुद्ध आता मोटार वाहन कायद्यानुसार दंड आकारला जाणार आहे. एप्रिल २०२० पासून नांदेड शहरात ई- चालन पद्धतीने मोटार वाहन कायदा अंतर्गत असलेल्या चुकांसाठी दंड आकारण्यात आला. असा दंड वाहन चालकाने पंधरा दिवसात भरणे बंधनकारक असते. तरी पण आजपर्यंत अनेक लोकांनी ईचलनाद्वारे झालेला दंड भरला नाही. दंड त्वरित भरावा असे आवाहन वाहतूक शाखेचे चंद्रशेखर कदम तेव्हा त्या वाहनाविरुद्ध करण्यात आलेला दंड त्यांनी आपल्या मोबाईल माध्यमाने शासनाच्या संकेतस्थळावर जाऊन स्वतः भरावा किंवा कोणत्याही वाहतूक कर्मचाऱ्याजवळ जाऊन एटीएम माध्यमाने किंवा रोख माध्यमाने प्रलंबित असलेला दंड भरावा. असे केले नाही तर दंड केलेल्या गाड्या सापडल्यास त्या जप्त होणार आहेत. तेव्हा सर्व वाहनधारकांनी, कार चालकांनी कार चालवताना सीट बेल्ट लावावे आणि आपल्यावर प्रलंबित असलेला दंड त्वरित भरावा असे आवाहन वाहतूक शाखेचे चंद्रशेखर कदम यांनी आहे.



