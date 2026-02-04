नांदेड

Nanded Corruption Case: नांदेडमध्ये शिक्षक, शिपाई लाचेच्या जाळ्यात; जन्म दिनांक दुरुस्तीसाठी पैशाची मागणी, सापळा रचून रंगेहाथ पकडलं!

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड: दहावीच्या सनदेवरील जन्म दिनांक दुरुस्त करून देण्यासाठी ४०० रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या सहयोगनगर येथील महात्मा कबीर विद्यालयातील शिक्षकासह शिपायाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून रंगेहाथ ताब्यात घेतले.

