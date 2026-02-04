Nanded Corruption Case: नांदेडमध्ये शिक्षक, शिपाई लाचेच्या जाळ्यात; जन्म दिनांक दुरुस्तीसाठी पैशाची मागणी, सापळा रचून रंगेहाथ पकडलं!

नांदेड: दहावीच्या सनदेवरील जन्म दिनांक दुरुस्त करून देण्यासाठी ४०० रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या सहयोगनगर येथील महात्मा कबीर विद्यालयातील शिक्षकासह शिपायाला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सापळा रचून रंगेहाथ ताब्यात घेतले. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...या प्रकरणातील तक्रारदार २४ वर्षीय महिलेला २०१६ मधील दहावीच्या सनदेवरील जन्मदिनांक दुरुस्त करायचा होता. त्यासाठी शिक्षक मनोहर अर्जुनराव शिंदे (वय ४५) याने सुरवातीला एक हजार रुपये व नंतर २,२०० रुपये ऑनलाइन घेतल्याचे नमूद आहे. त्यानंतर त्यांनी आणखी ४०० रुपयांची मागणी केली. तक्रारदाराने याबाबत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दिली. .सोमवारी (ता. दोन) पंचासमक्ष पडताळणी केली असता शिक्षक शिंदे व शिपाई सचिन सतीश शिवरामवार (वय ३९) यांनी काम पूर्ण झाल्याचे सांगून ४०० रुपयांची मागणी केल्याचे स्पष्ट झाले. मंगळवारी (ता.तीन) सापळा रचण्यात आला. यावेळी शिक्षक शिंदे व शिपाई शिवरामवार लाचेची रक्कम स्वीकारताना रंगेहाथ पकडले गेले..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.अंगझडतीत दोघांकडून रोख रक्कम, मोबाइल व इतर साहित्य जप्त केले. याप्रकरणी भाग्यनगर ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्याची प्रक्रिया सुरू होती. ही कारवाई पोलिस निरीक्षक अर्चना करपुडे यांच्या नेतृत्वात पोलिस उपअधीक्षक राहुल तरकसे यांच्या मार्गदर्शनात करण्यात आली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.