नांदेड

Nanded: ॲपेतून डिझेल वाहतुकीचा धंदा; सुरक्षा नियमांची ऐशी तैशी !, इतरांचा जीव धोक्यात

Diesel Transportation Video Sparks Safety Concerns: नांदेडमध्ये ॲपेरिक्षातून ८०० लिटर डिझेल वाहतुकीचा व्हिडिओ समोर आल्याने खळबळ उडाली आहे.सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, ज्वलनशील पदार्थांची धोकादायक वाहतूक आणि नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
Nanded

Nanded

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: शहरातील जुना मोंढा पेट्रोल पंप परिसरात एका छोट्या ॲपेरिक्षातून मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची वाहतूक केली जात असल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. व्हिडिओमध्ये २०० लिटर क्षमतेच्या चार प्लॅस्टिक टाक्यांमध्ये डिझेल भरून ते ॲपेतून नेले जात असल्याचे दिसून येत आहे.

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