Nanded: ॲपेतून डिझेल वाहतुकीचा धंदा; सुरक्षा नियमांची ऐशी तैशी !, इतरांचा जीव धोक्यात

नांदेड: शहरातील जुना मोंढा पेट्रोल पंप परिसरात एका छोट्या ॲपेरिक्षातून मोठ्या प्रमाणावर डिझेलची वाहतूक केली जात असल्याचा व्हिडिओ समोर आल्यानंतर सुरक्षा व्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. व्हिडिओमध्ये २०० लिटर क्षमतेच्या चार प्लॅस्टिक टाक्यांमध्ये डिझेल भरून ते ॲपेतून नेले जात असल्याचे दिसून येत आहे. .एकूण सुमारे ८०० लिटर डिझेलची वाहतूक होत असल्याचा दावा करण्यात येत असून, या प्रकारामुळे नागरिकांमध्ये चिंता व्यक्त केली जात आहे.जुना मोंढा हा शहरातील सर्वाधिक वर्दळीच्या भागांपैकी एक मानला जातो. या परिसरात व्यापारी, ग्राहक, मालवाहतूक वाहने तसेच पादचाऱ्यांची मोठी वर्दळ असते. अशा ठिकाणी ज्वलनशील पदार्थांची वाहतूक करताना विशेष खबरदारी घेणे आवश्यक असते..Manoj Jarange : हैदराबाद गॅझेटचा प्रश्न मार्गी; कुणबी प्रमाणपत्रासाठी उद्यापासून अर्ज करा, जरांगेंचं आवाहन, नोंदी नसल्या तरी चिंता नाही.मात्र, व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या वाहनात डिझेल साठवण्यासाठी प्लॅस्टिक टाक्यांचा वापर करण्यात आल्याचे दिसते. तसेच वाहनावर धोकादायक पदार्थांची वाहतूक होत असल्याची कोणतीही सूचना किंवा इशारा फलक नसल्याचेही नागरिकांचे म्हणणे आहे. पेट्रोलियम पदार्थांच्या वाहतुकीसंदर्भात विविध सुरक्षा नियम लागू आहेत. मोठ्या प्रमाणावर इंधन वाहतूक करताना मंजूर कंटेनर, गळती प्रतिबंधक व्यवस्था, अग्निशमन यंत्रणा आणि संबंधित परवानग्या आवश्यक असतात..याशिवाय वाहनावर ज्वलनशील पदार्थ वाहतूक होत असल्याचे स्पष्ट चिन्ह लावणे अपेक्षित असते. या नियमांचे पालन न झाल्यास अपघाताच्या वेळी परिस्थिती गंभीर बनू शकते. विशेषतः उष्ण वातावरणात इंधनाची गळती, ठिणगी किंवा शॉर्टसर्किटमुळे आग लागण्याचा धोका वाढू शकतो..MPSC Success Story: अखेर अभिमन्यूने भेदले ‘एमपीएससी’चे चक्रव्यूह! वडिलांच्या अस्थींचे विसर्जन बाजूला ठेवून दिलेल्या परीक्षेतील यशाने मिळाली संधी, प्रेरणादायी यशोगाथा.या व्हिडिओबाबत अधिकृतरीत्या कारवाईबाबत अद्याप माहिती समोर आलेली नाही. प्रशासन, परिवहन विभाग, अग्निशमन विभाग आणि पोलिस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी नागरिकांकडून केली जात आहे. अलीकडच्या काळात जिल्ह्यात अन्न व औषध प्रशासन, महसूल विभाग आणि पोलिस यांच्याकडून विविध नियमभंगाविरोधात धडक कारवाया सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत ज्वलनशील पदार्थांच्या वाहतुकीसारख्या संवेदनशील विषयाकडेही गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त होत आहे.."डिझेल २०० लिटरपर्यंत नियमांचे पालन करून वाहतूक करण्यास शासनाची परवानगी आहे. मात्र, नियमांचे उल्लंघन करून किंवा धोकादायक पद्धतीने डिझेल वाहतूक केली जात असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्यात येईल."-जगदीश बारदेवाड, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नांदेड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.