नांदेड : कोरोनाचे संकट टाळण्यासाठी त्रिपुरारी (कार्तिकी) पौर्णिमेला 385 मंदिरात दीपोत्सव- निखिल लातूरकर 

नांदेड : संबंध जगावर आलेले कोरोनाचे संकट टाळण्यासाठी त्रिपुरारी (कार्तीकी) पौर्णिमेनिमित्त शनिवारी (ता. २९) संध्याकाळी सहा ते साडे सहाच्या दरम्यान जिल्ह्यातील 385 मंदिरांमध्ये एकाच वेळी दीप प्रज्वलित करुन व आरतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. अशी माहिती अखिल भारतीय ब्राम्हण महासंघ प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष निखील लातूरकर यांनी दिली. शारिरीक अंतर व कोरोना संसर्गाबद्दल शासकीय नियमांचे पालन करुन करण्यात येणार आहे. भक्तांनी मास्क वापरुन, शारीरिक अंतर ठेवून कलम १४४ चे पालन करत सॅनिटायझरचा वापर करत हा महोत्सव साजरा करावयाचा आहे. दीपोत्सवासाठी लागणारे दिवे, वाती, रांगोळी, मेणबत्ती यासह सर्व साहित्य हे त्या मंदिर भागातील अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघाचे कार्यकर्ते मदत करणार आहेत. हेही वाचा - भारतीय संविधान देशाचा आधारस्तंभ- पोलिस अधीक्षक प्रमोद शेवाळे - अशी आहे त्रिपुरारी पौर्णिमेची आख्यायिका त्रिपुरासूर नावाच्या राक्षसाने कडक तपश्चर्या केल्याने ब्रह्मदेवाने त्याला शत्रुंपासून भय राहणार नाही असा वर दिला. त्यानंतर हा राक्षस उन्मत होऊन सर्वांना त्रास देत होता. तेव्हा शंकरांनी त्याची तिन्ही नगरे जाळून त्याला ठार केले. ही घटना कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी घडल्याने तिला त्रिपुरारी पौर्णिमा असे म्हटले जाऊ लागले. म्हणून या दिवसाच्या निमित्ताने घरात तसेच घराबाहेर आणि देवळातही दिव्याची आरास करुन पूजा केली जाते. नदीत दीपदान करुन आनंदोत्सव साजरा केला जातो. हे घेत आहेत परिश्रम हा दीपोत्सव यशस्वी करण्यासाठी ब्राह्मण महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष विजय जोशी, बाळासाहेब पांडे, मनोज गाजरे, महिला आघाडीच्या प्रीती वडवळकर, नलिनी जोशी, प्रणिता जोशी, सरस्वती कुलकर्णी तसेच भाग्यश्री कुलकर्णी, अपर्णा मोकाटे, अर्चना शर्मा, रचना शर्मा, सुफला बारडकर, जयश्री बंगाळे, अंजली जोशी, अनिल डोईफोडे, डॉ. मुळे, श्री. कुलकर्णी यांच्यासह आदी पदाधिकारी परिश्रम घेत आहेत.

