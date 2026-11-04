SIT Chief Transferred : कुबेरफलच्या उद्घाटनाला हजेरी अन् थेट गच्छंती! नांदेडमधील 'त्या' बातमीने पोलिस दलात मोठी खळबळ, आता अर्चना पाटील यांच्याकडे एसआयटीची धुरा

नांदेड : फायनान्स कार्यालयातील शेतकऱ्याच्या मृत्यू प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाच्या (एसआयटी) प्रमुखांची अखेर बदली करण्यात आली (Rameshwar Vyanjane SIT chief transfer) आहे. कुबेरफल पतसंस्थेच्या उद्घाटन सोहळ्याला उपस्थित राहिल्याचे छायाचित्र समोर आल्यानंतर तत्कालीन एसआयटी प्रमुख उपविभागीय पोलिस अधिकारी रामेश्वर व्यंजने यांच्या नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले होते..‘कुबेरफलच्या उद्घाटनाला उपस्थित होते एसआयटी प्रमुख’ या आशयाची बातमी एकमेव ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केली होती. त्यानंतर पोलिस प्रशासनाने व्यंजने यांना हटवून अपर पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील यांच्याकडे तपासाची जबाबदारी सोपविली आहे. नांदेडमधील फायनान्स कार्यालयात शेतकरी चंद्रकांत शिंदे यांच्या मृत्यू प्रकरणाने जिल्ह्यात खळबळ उडविली होती..या प्रकरणाचे धागेदोरे कुबेरफल पतसंस्थेपर्यंत पोहोचल्यानंतर संस्थेचा अध्यक्ष आणि सचिवालाही पोलिसांनी अटक केली. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली होती. या पथकाचे प्रमुख म्हणून रामेश्वर व्यंजने यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र, कुबेरफल पतसंस्थेच्या उद्घाटन समारंभात व्यंजने प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित असल्याचे छायाचित्र समोर आले. त्यामुळे तपासाच्या निष्पक्षतेबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते..Who Is Suraj Gurav? : साताऱ्याच्या अतिरिक्त पोलिस अधीक्षकपदी सूरज गुरव; डॉ. वैशाली कडूकर यांची पुण्यात बदली, महापौर निवडीवेळी मुश्रीफांसोबत झालेला गुरव यांचा वाद.दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी पीडित कुटुंबीयांची भेट घेतल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांनी एसआयटी प्रमुख बदलण्याची मागणी केली. त्यानंतर प्रशासनाने व्यंजने यांना पथकाच्या प्रमुखपदावरून हटविले. आता अर्चना पाटील यांच्याकडे तपासाची सूत्रे देण्यात आली असून, विशेष पथकात कोणत्या अधिकाऱ्यांचा समावेश करायचा, याचे अधिकारही त्यांनाच देण्यात आले आहेत. त्यामुळे या तपासाला आता नवे वळण मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.