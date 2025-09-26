नांदेड

Sanjay Rathod : 'साहेब, जेवणसुद्धा गोड लागत नाही हो...'; हदगावमध्ये मंत्री संजय राठोडांसमोर शेतकऱ्यांनी मांडली व्यथा

Farmers in Nanded express grief over flood losses : अतिवृष्टीमुळे हदगावातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान, राठोड यांनी केली पीक पाहणी
हदगाव : ‘आमचं सगळंच पुराच्या पाण्यात वाहून गेलं, शेती पूर्णतः पिकासह खरडून गेली. तोंडाशी आलेला घास डोळ्यांदेखत या पावसानं हिसकावला. काय सांगावं साहेब, जेवणसुद्धा आता गोड लागत नाही हो...असा आर्त टाहो एका शेतकऱ्याने रुई (धानोरा) येथे गुरुवारी (ता.२५) नुकसान पाहणीच्या दौऱ्यावर आलेल्या मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांच्यासमोर फोडला.

