Sanjay Rathod : 'साहेब, जेवणसुद्धा गोड लागत नाही हो...'; हदगावमध्ये मंत्री संजय राठोडांसमोर शेतकऱ्यांनी मांडली व्यथा

हदगाव : 'आमचं सगळंच पुराच्या पाण्यात वाहून गेलं, शेती पूर्णतः पिकासह खरडून गेली. तोंडाशी आलेला घास डोळ्यांदेखत या पावसानं हिसकावला. काय सांगावं साहेब, जेवणसुद्धा आता गोड लागत नाही हो...असा आर्त टाहो एका शेतकऱ्याने रुई (धानोरा) येथे गुरुवारी (ता.२५) नुकसान पाहणीच्या दौऱ्यावर आलेल्या मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड (Sanjay Rathod) यांच्यासमोर फोडला..राज्यात मराठवाड्यासह नांदेड जिल्ह्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे शेतकऱ्यांचे (Farmers) मोठे नुकसान झाले असून, या पार्श्वभूमीवर राज्यातील प्रत्येक मंत्री पूर परिस्थितीचा आढावा घेत आहेत. मंत्री राठोड यांनीही हदगाव तालुक्यातील रुई (धानोरा) येथे पूर परिस्थितीची पाहणी करून शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची माहिती घेतली. राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय घेतल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले..Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या.यावेळी माजी खासदार सुभाष वानखेडे, आमदार बाबूराव कदम, जिल्हाप्रमुख विवेक देशमुख, कार्यकर्ते, शेतकरी उपस्थित होते. नुकसानग्रस्त शेतीचे पंचनामे करून तातडीने अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती राठोड यांनी दिली..विशेषतः नांदेड जिल्ह्यात सातत्याने होणाऱ्या पावसामुळे केळी, हळद, ऊस, सोयाबीन, कापूस यासह अनेक पिकांचे मोठे नुकसान झाल्याचे शेतकऱ्यांनी सांगितले. या पाहणीदरम्यान शेतकऱ्यांनी थेट मंत्र्यांपुढे आपली व्यथा मांडली आणि योग्य नुकसानभरपाईची मागणी केली. राठोड यांनी शेतकऱ्यांना दिलासा देत तातडीने मदतीचे आश्वासन दिले. तातडीने मदत मिळत नसल्याने यावेळी शेतकऱ्यांनी शासन-प्रशासनाविषयी संतापही व्यक्त केला..