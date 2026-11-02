Nanded Crime News: जागेच्या वादातून टेम्पो अंगावर घातल्याचा आरोप; अरुण कुंटे यांच्या खूनप्रकरणी दोघांना अटक

लोहा: खांबेगाव (ता. लोहा) येथे गावठाणातील मोकळ्या जागेच्या वादातून मालवाहू टेम्पो अंगावर घालून अरुण भाऊराव कुंटे (वय ४६) यांचा खून केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.खांबेगाव येथील बसस्थानक परिसरात रविवारी (ता. १) सकाळी गावठाणातील मोकळ्या जागेच्या कारणावरून अरुण कुंटे आणि वत्सलेश्वर केशव हिलाल यांच्यात वाद झाला. या वादाचे रूपांतर बाचाबाचीत झाले. त्यानंतर वत्सलेश्वर हिलाल याने मालवाहू टेम्पो (एमएच २६ बीई २४८६) कुंटे यांच्या अंगावर घातल्याचा आरोप आहे. .या घटनेत गंभीर जखमी झालेल्या कुंटे यांना लोहा उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. या प्रकरणी लोहा पोलिसांनी वत्सलेश्वर केशव हिलाल (वय ३०) आणि त्याचा मोठा भाऊ नागेश केशव हिलाल (वय ३५, दोघे रा. खांबेगाव) यांना अटक केली..Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.दोन्ही आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने त्यांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस निरीक्षक अरविंद घोडके यांच्या मार्गदर्शनाखाली लोहा पोलीस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.