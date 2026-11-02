नांदेड

Nanded Crime News: जागेच्या वादातून टेम्पो अंगावर घातल्याचा आरोप; अरुण कुंटे यांच्या खूनप्रकरणी दोघांना अटक

Loha Crime News Two Arrested in Alleged Tempo Attack Murder Case: खांबेगावात जागेच्या वादातून अरुण कुंटे यांचा मृत्यू; दोन भावांना तीन दिवसांची कोठडी
Loha Crime News Arun Kunte Murder Case Two Brothers Sent to Police Custody After Alleged Tempo Attack Over Land Dispute

Loha Crime News Arun Kunte Murder Case Two Brothers Sent to Police Custody After Alleged Tempo Attack Over Land Dispute

esakal

बा. पू. गायखर
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लोहा: खांबेगाव (ता. लोहा) येथे गावठाणातील मोकळ्या जागेच्या वादातून मालवाहू टेम्पो अंगावर घालून अरुण भाऊराव कुंटे (वय ४६) यांचा खून केल्याप्रकरणी अटक करण्यात आलेल्या दोन्ही आरोपींना न्यायालयाने तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

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