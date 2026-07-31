Nanded Water: नांदेडकरांसाठी दिलासादायक बातमी! विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात एका दिवसात 9 टक्क्यांची वाढ, धरणांना जीवदान

नांदेड : जिल्ह्यात गेल्या दोन दिवसांपासून सुरू असलेल्या दमदार पावसामुळे प्रमुख सिंचन प्रकल्पांतील पाणीसाठ्यात लक्षणीय वाढ झाली आहे. विशेषतः विष्णुपुरी धरणाच्या पाणीसाठ्यात अवघ्या एका दिवसात सुमारे नऊ टक्क्यांनी वाढ झाल्याने जिल्ह्याच्या पाणीपुरवठा व सिंचन व्यवस्थेला मोठा दिलासा मिळाला आहे. अपर मानार व लोअर मानार धरणांतील पाणीसाठ्यातही समाधानकारक वाढ नोंदविण्यात आली आहे..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.जलसंपदा विभागाच्या आकडेवारीनुसार, ३० जुलै रोजी विष्णुपुरी प्रकल्पातील पाणीसाठा २७.०१ दलघमी होता. तो शुक्रवारी (३१ जुलै) वाढून ३४.१५० दलघमी झाला आहे. धरणाची पाणीसाठा टक्केवारीही ३३.४२ टक्क्यांवरून थेट ४२.२७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. एका दिवसात झालेली ही जवळपास नऊ टक्क्यांची वाढ उल्लेखनीय मानली जात आहे..अपर मानार धरणात गुरुवारी १६.०० दलघमी पाणीसाठा होता. शुक्रवारी तो वाढून २३.१३० दलघमी झाला आहे. धरणाची साठा क्षमता २१.३९ टक्क्यांवरून ३०.५५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. त्यामुळे या परिसरातील सिंचनासाठीही सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे..लोअर मानार धरणातील पाणीसाठ्यातही वाढ झाली असून, गुरुवारी ५९.८०९ दलघमी असलेला साठा शुक्रवारी ६७.३६० दलघमी झाला आहे. धरणाची पाणीसाठा टक्केवारी ४३.३३ टक्क्यांवरून ४८.७४ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या पावसामुळे नद्या-नाल्यांमध्ये पाण्याची आवक कायम असून, प्रमुख जलाशयांमध्येही पाण्याची भर पडत आहे. यामुळे आगामी काळातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न काही प्रमाणात सुकर होण्याबरोबरच खरीप हंगामातील पिकांना सिंचनासाठीही मदत होणार आहे. पावसाचा जोर कायम राहिल्यास जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांतील पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता जलसंपदा विभागाने व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.