नांदेड : राज्य उत्पादन शुल्कचे निरीक्षक एसीबीच्या जाळ्यात; एक लाखाची लाच मागणे पडले महागात

नांदेड : बिलोली येथे कार्यरत असलेले राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे निरीक्षक सुभाष खंडेराय यांनी एक लाख रुपयांची मागणी केल्याचे निष्पन्न झाल्याप्रकरणी त्यांच्याविरुद्ध नांदेड लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून रामतीर्थ पोलिस ठाण्यात मंगळवारी ( ता. 23) फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बीअर बार कायमस्वरुपी नावावर करुन देण्यासाठी मागितली होती लाच. याबाबत अधिक माहिती अशी की, बिलोली येथील राज्य उत्पादन शुल्क विभागात कार्यरत असलेले निरीक्षक सुभाष खंडेराय यांच्याकडे बिलोली तालुक्यातील एक तक्रारदार त्यांच्या एफएल -३ अनुज्ञप्ती क्रमांक ९ बियर बार त्यांच्या नावे कायमस्वरुपी वर्ग करण्यासाठी ते सर्व कागदपत्रांसह श्री खंडेराय यांच्याकडे गेले होते. मात्र या कामासाठी खंडेराय यांनी त्यांना दोन लाख रुपयांची लाच मागितली. परंतु लाच देण्याची इच्छा नसल्याने सदर तक्रारदाराने ता. एक फेब्रुवारी रोजी नांदेड लाचलुचपत कार्यालयात येऊन तक्रार दिली. या तक्रारीवरुन एसीबीच्या पथकाने पडताळणी सापळा लावला. नरसी ते नायगाव रोडवरील मराठा बारसमोर शासकीय पंचा समक्ष लोकसेवक श्री खंडेराय यांनी उपरोक्त कामासाठी दोन लाख रुपयांची मागणी करुन तडजोडी अंती एक लाख रुपये स्विकारण्याचे मान्य केल्याचे निष्पन्न झाले. यावरुन सुभाष खंडेराय यांच्याविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधकचे पोलिस निरीक्षक राजेश पुरी यांनी रामतीर्थ पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरुन लाचेचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यांनी घेतले परिश्रम सदरचा सापळा कार्यवाहीमध्ये पोलिस अधीक्षक कल्पना बारवकर, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक अर्चना पाटील, पोलिस उपअधीक्षक विजय डोंगरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस निरीक्षक राजेश पुरी, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक श्री. शेटे, पोलिस अमलदार एकनाथ गंगातीर्थ, दर्शन यादव, नरेंद्र बोडके यांनी परिश्रम घेतले. सर्व नागरिकांना आवाहन शासकीय अधिकारी, कर्मचारी हे शासकीय काम करण्यासाठी लाचेची मागणी करीत असल्यास तसेच त्यांचे लाचेच्या मागणीचे मोबाईल फोनवर लोकसेवक यांचे एसएमएस किंवा व्हिडिओ, ऑडिओ क्लिप असल्यास भ्रष्टाचार संबंधाने काही माहिती असल्यास किंवा माहिती अधिकारात शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी यांनी शासकीय निधीचा गैरवापर केला असेल तर टोल फ्री क्रमांक 10 64 आणि नांदेड कार्यालयाचा फोन क्रमांक झिरो 024 62- 253 512 तसेच पोलिस उपाधीक्षक विजय डोंगरे यांचा मोबाईल क्रमांक 89 75 76 99 98 यावर तक्रारदाराने संपर्क साधावा. तक्रारदाराचे नाव गोपनीय ठेवण्यात येईल.

- विजय डोंगरे, पोलिस उपाधीक्षक एसीबी, नांदेड.

Web Title: Nanded: State Excise Inspector caught by ACB; Asking for a bribe of one lakh was expensive nanded news