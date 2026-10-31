नांदेड

Nanded News: सातबारा उताऱ्यावर नोंदीसाठी लाच भोवली; नांदेडमधील तलाठ्याला दोन वर्षांची शिक्षा

Talathi Jailed for Two Years in Seven Twelve Land Record Bribery Case: सातबारा उताऱ्यावर नोंदीसाठी तीन हजारांची लाच; नांदेडच्या तलाठ्याला दोन वर्षांचा तुरुंगवास
Nanded Talathi Gets Two Year Jail Term in Rs 3000 Bribery Case Linked to Agricultural Land Mutation and Seven Twelve Record Entry

Nanded Talathi Gets Two Year Jail Term in Rs 3000 Bribery Case Linked to Agricultural Land Mutation and Seven Twelve Record Entry

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड : आईच्या नावाने खरेदी केलेल्या शेतजमिनीचा फेरफार करून सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या तलाठ्याला न्यायालयाने दोन वर्षे सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. संजय गजानन मेहुनकर, असे दोषी तलाठ्याचे नाव असून, शुक्रवारी (ता. ३०) हा निकाल देण्यात आला.

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