Nanded News: सातबारा उताऱ्यावर नोंदीसाठी लाच भोवली; नांदेडमधील तलाठ्याला दोन वर्षांची शिक्षा

नांदेड : आईच्या नावाने खरेदी केलेल्या शेतजमिनीचा फेरफार करून सातबारा उताऱ्यावर नोंद घेण्यासाठी तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारणाऱ्या तलाठ्याला न्यायालयाने दोन वर्षे सश्रम कारावास आणि २० हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. संजय गजानन मेहुनकर, असे दोषी तलाठ्याचे नाव असून, शुक्रवारी (ता. ३०) हा निकाल देण्यात आला..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.हिमायतनगर तालुक्यातील खडकी बाजार सजाचे तलाठी म्हणून मेहुनकर हे कार्यरत होते. खडकी येथील विठ्ठल काशिनाथ नरखेडे यांनी त्यांच्या आईच्या नावाने शेतजमीन खरेदी केली होती. या जमिनीचा फेरफार करून सातबारा अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी मेहुनकर यांनी पंचांसमक्ष तीन हजार रुपयांची लाच मागितली. .त्यानंतर २५ मे २०१५ रोजी ही रक्कम स्वीकारली. याप्रकरणी हिमायतनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या प्रकरणाचा तपास तत्कालीन पोलिस निरीक्षक गणपत राहिरे यांनी केला. भोकर येथील अतिरिक्त सत्र जिल्हा न्यायाधीश मोहम्मद नासिर मोहम्मद सलीम यांच्या न्यायालयात विशेष खटला क्रमांक ६/२०१५ ची सुनावणी झाली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.सरकारी अभियोक्ता अनुराधा डावकरे यांनी बाजू मांडली. न्यायालयाने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ७ आणि १३(१)(ड) अन्वये प्रत्येकी दोन वर्षे सश्रम कारावास आणि प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंड अशी शिक्षा सुनावली. या प्रकरणात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या पोलिस निरीक्षक अनिता दिनकर यांनी पैरवी अधिकारी म्हणून काम पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.