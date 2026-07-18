Nanded: दोन मुलांना सोबत घेऊन शिक्षकाने जीव घेतला; धावती कार घातली नदीत; वरिष्ठांवर छळाचा आरोप, नांदेड जिल्ह्यातील घटना

मुदखेड (जि. नांदेड): एका बापाच्या टोकाच्या निर्णयाने तीन जिवांचा अंत झाला. ‘वरिष्ठांकडून मानसिक छळ होत आहे; त्यामुळे जीवन संपवत आहे’, अशा आशयाचे स्टेटस व्हॉट्सॲपवर ठेवून एका शिक्षकाने आत्महत्येसाठी धावती कार गोदावरी नदीत घातली. या घटनेत त्यांच्यासह कारमधील मुला-मुलीचाही मृत्यू झाला. .ही घटना शुक्रवारी (ता. १७) सकाळी साडेसातच्या सुमारास घडली. सुनील नारायण मोरे (वय ४२), मुलगी सारा (वय १३) आणि मुलगा सुमित (वय ११) अशी मृतांची नावे आहेत. सुनील हे जिल्हा परिषदेच्या पोटा बुद्रुक (ता. हिमायतनगर) येथील शाळेत शिक्षक म्हणून कार्यरत होते.पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी ः सुनील हे दोन मुलांना सोबत घेऊन कारने (एमएच २६ सीई ४५८३) मुदखेडमार्गे नांदेडकडे निघाले होते. आमदुरा-पुणेगाव पुलावर येताच पुलाच्या लोखंडी कठड्याला धडक देऊन त्यांनी कार थेट गोदावरी नदीपात्रात घुसवली. राज्य आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या (एसडीआरएफ) पथकाने नदीपात्रात शोधमोहीम राबवून क्रेनच्या साहाय्याने कार बाहेर काढली. कारमधून तिघांचेही मृतदेह बाहेर काढण्यात आले..Sonam Wangchuk: जंतर-मंतरवर मोठा गोंधळ; उपोषणकर्ते सोनम वांगचूक यांना पोलिसांनी उचलून रुग्णालयात नेलं... आंदोलनकर्त्यांची धरपकड.घटनेच्या काही मिनिटांपूर्वी सुनील यांनी व्हॉट्सॲप स्टेटसवर अत्यंत भावनिक संदेश ठेवला होता. त्या संदेशात हदगाव येथील गटशिक्षणाधिकारी, विस्तार अधिकारी आणि केंद्रप्रमुख यांनी विविध चौकशांच्या माध्यमातून आपल्याला मानसिक त्रास दिल्याचा आरोप केल्याचे समोर आले. व्हॉट्सॲप स्टेटस पाहताच सुनील यांच्या भावाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. मात्र, तोपर्यंत तिघांचा मृत्यू झाला होता..पत्नीही शिक्षिका सुनील हे भोकर तालुक्यातील बेंबर येथील मूळ रहिवासी होते. सध्या सांगवी परिसरात वास्तव्यास होते. यापूर्वी ते हदगाव तालुक्यातील भानेगाव येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत होते. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये त्यांची हिमायतनगर तालुक्यातील पोटा बुद्रुक जिल्हा परिषद शाळेत बदली झाली होती. त्यांच्या पत्नीही त्याच शाळेत शिक्षिका म्हणून कार्यरत आहेत..मोरे यांचा कथित ऑडिओ कॉल समोरशिक्षक सुनील मोरे यांच्या मृत्यूनंतर आता त्यांचे कथित ऑडिओ कॉल रेकॉर्डिंग सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या संभाषणात मोरे एका व्यक्तीशी बोलताना, ‘‘तुम्ही माझ्यासाठी वाघासारखे लढलात. मी शाळेसाठी जीव लावला होता. माझ्या लॅपटॉपमध्ये त्यांच्या विरोधात बरेच काही आहे, ते तुम्ही घ्या. ते लोक खूप मोठे आहेत’’, असे सांगत असल्याचे ऐकू येते. यावेळी समोरील व्यक्ती त्यांना धीर देत असल्याचे ऐकू येते. या ऑडिओ रेकॉर्डिंगच्या सत्यतेबाबत अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. पोलिसांकडून त्याचीही पडताळणी होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे..NEET-UG मध्ये 670 गुण; अतुल्या डोंगरेची AIR मध्ये 498 वी रँक."सुनील मोरे हे नोव्हेंबर २०२५ मध्ये आमच्या शाळेत बदली होऊन आले होते. सेवाकाळात ते कधीही तणावाखाली असल्याचे जाणवले नाही. गेल्या सोमवारपासून ते शाळेत गैरहजर होते."-संजय जानते, मुख्याध्यापक, जिल्हा परिषद शाळा, पोटा बुद्रुकचौघांवर गुन्हा; दोघे ताब्यातशिक्षक सुनील मोरे यांनी व्हॉटसॲप स्टेटसमध्ये ‘ मित्रांना मला माफ करा, मी माझ्या मुलांना संपवून स्वतः आत्महत्या करीत आहे. कारण मला २०२३ ते २०२५ या कालावधीत वेगवेगळ्या चौकशा, तक्रारी करून त्रास देण्यात आला. काही गोष्टी कौटुंबिकही आहेत’’, असे नमूद केले असून शिक्षण विभागातील काहींची नावे घेतली आहेत. त्यानुसार हदगावचे तत्कालीन गटशिक्षणाधिकारी किशन फोले, विस्तार अधिकारी सूर्यकांत बाच्चे, केंद्रप्रमुख शिवाजी कदम आणि मुख्याध्यापक दत्ता विश्वंभर पवळे या संशयितांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यापैकी शिवाजी कदम आणि दत्ता पवळे यांना स्थानिक गुन्हे शाखेने ताब्यात घेतल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.."शिक्षकाने मृत्यूच्या काही वेळापूर्वी व्हॉट्सअप स्टेटसवर आत्महत्या करीत असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे हा अपघात नसून आत्महत्याच आहे. शिक्षकाच्या कुटुंबीयांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून आत्महत्येस कारणीभूत असलेल्या व्यक्तींवर नांदेड ग्रामीण पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला असून तपास सुरू आहे."- सूरज गुरव, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक, नांदेड"दीड वर्षापासून सुनील मोरे यांना विविध चौकशांच्या माध्यमातून मानसिक त्रास सहन करावा लागत होता. या संदर्भात आमच्यात अनेकदा चर्चा झाली होती. आज सकाळीही त्यांच्याशी माझे बोलणे झाले. त्यांनी आत्महत्या करण्याचा निर्णय सांगितला. मी त्यांना असा निर्णय घेऊ नका, मी लगेच येतो, अशी विनंती केली. मात्र, काही मिनिटांतच त्यांच्यासह त्यांच्या दोन चिमुकल्यांच्या दुर्दैवी निधनाची बातमी समजली. हा धक्का असह्य आहे."-प्रशांत सिंगनवाड,ग्रामपंचायत सदस्य, भाणेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.