नांदेड

Nanded News: व्यापाऱ्याची दीड कोटीची फसवणूक; नागपूरच्या कुटुंबावर गुन्हा

Loan Fraud: नांदेड येथील व्यापाऱ्याची तब्बल १.५ कोटी रुपयांची कर्जाच्या नावाखाली फसवणूक झाली आहे. नागपूरच्या भरूट कुटुंबातील चौघांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे.
Nanded News

Nanded News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नांदेड : शहरातील शिवाजीनगर परिसरातील एका व्यापाऱ्याची कर्जाच्या नावाखाली तब्बल १ कोटी ५० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार २०१५ ते २०२४ या दरम्यान घडला असून, नागपूर येथील भरूट कुटुंबातील चार जणांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Nanded
police
scam
Fraud Crime
Police Inquiry
financial crime investigation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com