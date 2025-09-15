Nanded News: व्यापाऱ्याची दीड कोटीची फसवणूक; नागपूरच्या कुटुंबावर गुन्हा

नांदेड : शहरातील शिवाजीनगर परिसरातील एका व्यापाऱ्याची कर्जाच्या नावाखाली तब्बल १ कोटी ५० लाख रुपयांची फसवणूक झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. हा प्रकार २०१५ ते २०२४ या दरम्यान घडला असून, नागपूर येथील भरूट कुटुंबातील चार जणांविरुद्ध शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. .शहरातील व्यापारी शांतीलाल मोतीलाल जैन (वय ६१, रा. शिवाजीनगर, नांदेड) यांच्या फिर्यादीनुसार, त्यांनी घराच्या रजिस्ट्रीसाठी नागपूर येथील प्रेमचंद झुबरलाल भरूट, अनिल झुबरलाल भरूट, नरेश झुबरलाल भरूट व श्रेणीक अनिल भरूट (सर्व रा. वर्धमान नगर, नागपूर) यांच्याकडून ४८ लाख रुपये १.२५ टक्के व्याजदराने घेतले होते..मात्र, या रकमेवर दरमहा २.५ ते ३ टक्के इतका अवास्तव व्याजदर लावून त्यांनी तब्बल १ कोटी ५० लाख रुपये वसूल केल्याचे तक्रारीत नमूद आहे. या व्यवहारादरम्यान रजिस्ट्रीसाठी २४.७० लाख रुपये परत देण्याचे सांगून आरोपींनी फिर्यादीकडून चेक घेतला, मात्र त्यावर पैसे न देता चेक बँकेत जमा केला..चेक बाऊन्स झाल्यानंतर, आरोपींनी फिर्यादीच्या पत्नीविरुद्ध नागपूर न्यायालयात खोट्या तक्रारी दाखल केल्या. या सर्व प्रकारामुळे फिर्यादी व्यापाऱ्याला मोठा आर्थिक आणि मानसिक फटका बसला..Electric Shock: तेरा जणांना लागला शॉक, एकाचा मृत्यू; बारा जण बचावले, वडगांव रोठे येथील घटना.या प्रकरणी शिवाजीनगर ठाण्यात गु.र.नं. ३४३/२०२५ नुसार कलम ४२० (फसवणूक), ४०६ (विश्वासघात), ४६७, ४६८ (खोटे दस्तावेज तयार करणे), ५०६ (धमकी), १२० (कट) भादंवि अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला आहे.या प्रकरणाचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे पोलिस उपनिरीक्षक कुंडगीर करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.