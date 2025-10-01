अतिवृष्टीनं पीक मातीमोल, लेकानं मृत्यूला कवटाळलं; १२ तासात वृद्ध वडिलांनी सोडले प्राण, कुटुंबावर दु:खाचा डोंगर

गेल्या दोन आठवड्यांपासून महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टीनं पूरस्थिती निर्माण झालीय. शेतकऱ्यांचं प्रचंड नुकसान यामुळे झालंय. नांदेडला गेल्या आठवड्यात पावसानं झोडपलं. हातातोंडाशी आलेलं पीक पावसामुळे खराब झाल्यानं तरुण शेतकऱ्यानं मृत्यूला कवटाळलं. शेतातल्याच एका झाडाला गळफास घेत आत्महत्या केली. तरुण मुलानं आत्महत्या केल्याचा धक्का सहन न झाल्यानं वडिलांनीही १२ तासात प्राण सोडले. नांदेड जिल्ह्यातल्या अर्धापूर तालुक्यातील कोंढा इथं ही घटना घडलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, कोंढा इथल्या निवृत्ती सखाराम कदम यांचं अतिवृष्टीने शेतीचं मोठं नुकसान झालं होतं. शेतात गुडघाभर पाणी होतं. खरीपाची पिकं पाण्यात कुजून गेली होती. त्यामुळे आता संसार कसा चालवायचा आणि बँकेचं-सावकाराचं कर्ज कसं फेडायचं असा प्रश्न समोर होता. शेवटी निवृत्ती कदम यांनी शेतात एका झाडाला गळफास घेत मृत्यूला कवटाळलं..पत्नीची गळा दाबून हत्या, सॉफ्टवेअर इंजिनिअरनं स्वत:लाही संपवलं; मित्राला पाठवला शेवटचा VIDEO.निवृत्ती कदम यांनी आत्महत्येआधी एक चिठ्ठीही लिहून ठेवली होती. त्यात म्हटलं होतं की, वडिलांचा आजार, शेतात नापिकी, अतिवृष्टीचं संकट यामुळे खचले आहेत. यातच मराठा समाजाला आरक्षण मिळत नाहीय. अतिवृष्टी झाल्यानं पिकाचं नुकसान झालंय. त्याची भरपाई मिळत नाहीय. सरकारचं धोरण शेतकऱ्यांना मातीमोल करायचं आहे असंही त्यात म्हटलं होतं..निवृत्ती यांचे वडील सखाराम हे गेल्या काही वर्षांपासून अर्धांगवायूमुळे अंथरुणावर पडून होते. मुलगा निवृत्तीने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचं समजल्यानंतर १२ तासातच वडील सखाराम कदम यांचीही प्राणज्योत मालवली. या घटनेमुळे कोंढा गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.