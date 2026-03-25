Nanded News: जिल्हाभरात जलसंकटाची छाया; ५३१ कोटींची पाणीपट्टी थकली, पुरवठाबंदीची टांगती तलवार

नांदेड: जिल्ह्यात उन्हाळ्याची चाहूल लागताच जलसंकटाचे गंभीर चित्र समोर आले आहे. विविध स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि उद्योगांकडे जलसंपदा विभागाची तब्बल ५३१.०८ कोटी रुपयांची पाणीपट्टी थकीत असल्याने प्रशासनाने आता कडक भूमिका घेतली आहे. वारंवार सूचना देऊनही थकबाकी वसूल होत नसल्याने थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा खंडित करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून, ऐन उन्हाळ्यात नागरिकांना तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो..जानेवारी २०२६ अखेरच्या आकडेवारीनुसार खाजगी उद्योगांकडे सर्वाधिक ३७६.६० कोटींची थकबाकी आहे. त्यापाठोपाठ जिल्हा परिषद (ग्रामीण पाणीपुरवठा) १०३.०६ कोटी, नांदेड महानगरपालिका ३३.२५ कोटी, नगर परिषद व नगरपंचायती ९.३४ कोटी, एमआयडीसी ६.७१ कोटी आणि साखर कारखान्यांकडे १.६२ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. ही थकबाकी वसूल न झाल्याने जलसंपदा विभागाच्या आर्थिक व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण होत आहे..दरम्यान, १ एप्रिल २०२६ पासून गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ स्वायत्त करण्याचे निर्देश जलसंपदामंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे पाणीपट्टीतूनच कर्मचाऱ्यांचे वेतन, तसेच प्रकल्पांची देखभाल व दुरुस्ती यासाठीचा खर्च भागवावा लागणार आहे. परिणामी, थकीत वसुलीसाठी कठोर मोहीम राबविण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ नुसार, थकबाकीदारांचा पाणीपुरवठा बंद करण्याचा अधिकार विभागाला आहे. यासाठी जिल्हा स्तरावर तातडीने बैठक घेऊन वसुलीची मोहीम वेगाने राबविण्याची गरज व्यक्त होत आहे. अनेक संस्था आपल्या अर्थसंकल्पात पाणीपट्टीसाठी अपुरा निधी राखतात, तसेच वार्षिक पाण्याच्या गरजेनुसार नियोजन करण्यात मोठी तफावत दिसून येत आहे. थकबाकी वसुली न झाल्यास नांदेड जिल्ह्यावर गंभीर जलसंकट ओढवण्याची शक्यता असून, प्रशासनासह संबंधित संस्थांनी तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज निर्माण झाली आहे.पाणीपुरवठा बंद झाल्यास परिणाम गंभीरथकबाकी न भरल्यामुळे पाणीपुरवठा खंडित झाला, तर शहरासह ग्रामीण भागात पिण्याच्या पाण्याचा तीव्र तुटवडा निर्माण होईल. नागरिकांना टँकरवर अवलंबून राहावे लागेल. ज्यामुळे खर्चात वाढ होऊन सामान्यांचे आर्थिक गणित बिघडेल. उद्योगधंद्यांवरही परिणाम होऊन उत्पादन घटण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी पाणी मिळणे कठीण होईल. परिणामी, पिकांचे नुकसान होऊ शकते..नवीन पाणीपुरवठायोजनांना बसेल फटकायाशिवाय, धरणांची देखभाल व सुरक्षेची कामे रखडल्यास भविष्यातील जलव्यवस्थापन धोक्यात येण्याची भीती आहे. नवीन पाणी आरक्षणासाठी आवश्यक ५० टक्के आगाऊ रक्कम न भरल्यामुळे आधीच तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या असून, पुढील काळात नवीन पाणीपुरवठा योजनांनाही फटका बसू शकतो.जिल्हा परिषदेकडे १०३ कोटी,तर महापालिकेकडे ३३ कोटी रुपये थकले