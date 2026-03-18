Nanded Zilla Parishad: नांदेड झेडपीने मंजूर केला २३.२६ कोटींचा अर्थसंकल्प; ग्रामीण विकासाला गती

नांदेड: जिल्हा परिषदेचा वर्ष २०२६-२७ या वर्षाचा मूळ तसेच वर्ष २०२५-२६ चा सुधारित असा एकूण २३ कोटी २६ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास मंगळवारी (ता.१७) मंजुरी देण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून तयार करण्यात आलेल्या या अंदाजपत्रकास मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा प्रशासक मेघना कावली यांनी मान्यता दिली. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात झालेल्या बैठकीत विविध विभागांच्या योजनांवर चर्चा करून अंदाजपत्रकाला अंतिम स्वरूप देण्यात आले..प्रशासकाच्या काळातील हा तिसरा, तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कावली यांच्या कार्यकाळातील पहिला अर्थसंकल्प आहे. या बैठकीला अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी संदीप माळोदे, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक डॉ. संजय तुबाकले, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी राजकुमार मुक्कावार, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी शिवप्रकाश चन्ना यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते. जिल्हा परिषद अर्थसंकल्प महिला सक्षमीकरण, आधुनिक शेती, दर्जेदार शिक्षण आणि सक्षम आरोग्य सेवा या चार प्रमुख आधारस्तंभांवर आधारित असून, ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणारा ठरणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले..शिक्षण क्षेत्राला प्राधान्यशिक्षण विभागासाठी एक कोटी १६ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, क्रीडा मैदान विकास व साहित्य पुरवठ्यासाठी २५ लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. इयत्ता अकरावी-बारावीतील गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी करिअर मार्गदर्शन व आर्थिक साहाय्य देणारा 'प्रज्ञा प्रकल्प' राबविण्यासाठी ३२ लाखांची तरतूद करण्यात आली. आरोग्य सेवांचा विस्तारग्रामीण भागातील श्वानदंश व सर्पदंशामुळे होणारे मृत्यू टाळण्यासाठी आवश्यक इंजेक्शन खरेदीसाठी २० लाख रुपये, तर प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये अत्याधुनिक प्रसूती कक्ष उभारण्यासाठी २० लाख रुपये राखीव ठेवण्यात आला आहे. आरोग्य केंद्रांचे एनक्यूएएस दर्जाकरण, आरोग्यदूत योजना व क्षयरोगमुक्त गाव अभियानासाठी मिळून ४५ लाख रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत..आधुनिक शेतीला चालनाशेती क्षेत्रात ड्रोन खरेदीसाठी १२ लाख, जैविक कीटकनाशक प्रयोगशाळेसाठी १२ लाख, तसेच सूक्ष्म प्रक्रिया उद्योगांसाठी १६ लाख रुपयांची तरतूद आहे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना १८ लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असून, प्रिसीजन फार्मिंग योजनेसाठी ११ लाख रुपये राखण्यात आले आहेत. पशुधन विकासासाठी ९० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे.महिला व सामाजिक कल्याणमहिला व बाल विकासासाठी ७८ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून, अंगणवाडीतील विद्यार्थ्यांना गणवेश, ड्युअल डेस्क व भांडी पुरविणे तसेच घटस्फोटित व विधवा महिलांच्या पाल्यांना साहाय्य दिले जाणार आहे. अनुसूचित जाती-जमाती व दुर्बल घटकांसाठी एक कोटी ५६ लाख रुपये, तर दिव्यांग कल्याणासाठी एक कोटी १६ लाख रुपये निधी राखीव ठेवण्यात आला आहे..पाणीपुरवठ्यासाठी सर्वाधिक निधीग्रामीण भागातील पाणीपुरवठा योजनांना गती देण्यासाठी चार कोटी ६५ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन आणि प्लॅस्टिक प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी ५७ लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियानासाठी ७८ लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला आहे..अंदाजपत्रकातील ठळक बाबी एकूण अर्थसंकल्प२३ कोटी २६ लाखपाणीपुरवठा विभागासाठी सर्वाधिक ४.६५ कोटीसामाजिक न्यायव दिव्यांग कल्याण २.७२ कोटीप्राधान्याच्या योजना'प्रज्ञा प्रकल्प' करिअर मार्गदर्शनआधुनिक शेतीड्रोन व प्रिसीजन फार्मिंगआरोग्य सेवा आरोग्यदूत उपक्रम व क्षयरोगमुक्त गाव अभियान