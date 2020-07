नांदेडला कोरोना रुग्णांचा आकडा चारशेच्याजवळ

नांदेड - बुधवारी (ता. एक जून) नव्याने १६ जणांचा अहवाल कोरोना पॉझिटिव्ह आला असून आता रुग्णांची एकूण संख्या ३९१ झाली आहे. आत्तापर्यंत २९२ व्यक्ती कोरोनामुक्त झाल्या आहेत. सध्या ८२ कोरोना बाधित व्यक्तींवर रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत तर १७ जणांचा इतर आजारासह कोरोनामुळे मृत्यू झाला आहे. कोरोना आजारातून पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथील सात बाधित व्यक्ती तसेच मुखेड कोविड केअर सेंटर येथील एक आणि औरंगाबाद येथील संदर्भित झालेला एक रुग्ण असे एकुण नऊ बाधित व्यक्ती बुधवारी (ता. एक) बरे झाल्याने त्यांना रुग्णालयातून सुटी देण्यात आली असल्याची माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. निळकंठ भोसीकर यांनी दिली. हेही वाचा - नांदेड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना ५१ कोटींचे अनुदान मिळणार सोळा नव्याने बाधित

बुधवारी (ता. एक) सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत प्राप्त झालेल्या एकुण ८७ अहवालांपैकी ५६ अहवाल निगेटिव्ह प्राप्त झाले आहेत. यात १६ नवीन बाधित व्यक्ती आढळले. या बाधितांमध्ये बाफना परिसरातील २८ व ६४ वर्षाचे दोन पुरुष, आंबेडकरनगर येथील पाच वर्षाची बालिका व ३३ वर्षाचा एक पुरुष, असर्जन येथील चार बाधित व्यक्तींपैकी दहा, ११ व ३७ वर्षाच्या तीन महिला, ४२ वर्षाचा एक पुरुष, विनायकनगर येथील ३४ वर्षाची एक महिला, वसंतनगर येथील ५२ वर्षाची एक महिला, गाडीपुरा येथील ५४ वर्षाची एक महिला,

आनंदनगर परिसरातील ३६ वर्षाची एक महिला, अनिकेतनगर भावसार चौक येथील ६५ वर्षाची एक महिला, कंधार तालुक्यातील सोमला तांडा उमरज येथील ६५ वर्षाची एक महिला, मुखेड तालुक्यातील मुक्रमाबाद येथील २० वर्षाचा एक पुरुष व ३८ वर्षाच्या एका महिलेचा यात समावेश आहे. सद्यस्थितीत या सर्व बाधित व्यक्तींची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती डॉ. भोसीकर यांनी दिली आहे.



८२ जणांवर उपचार सुरू

जिल्ह्यात ८२ बाधितांपैकी विष्णुपुरीच्या डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय येथे ३०, पंजाब भवन कोविड केअर सेंटर येथे ४२, देगलूर कोविड केअर सेंटर येथे एक, हदगाव कोविड केअर सेंटर येथे एक तसेच जिल्हा रुग्णालय येथे एक बाधित व्यक्ती उपचार घेत आहे. तर सहा बाधित औरंगाबाद आणि एक बाधित व्यक्ती सोलापूर येथे संदर्भित झाले आहेत. बुधवारी (ता. एक) ८४ व्यक्तींचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले असून त्यांचा अहवाल गुरूवारी (ता. दोन) सायंकाळपर्यंत प्राप्त होईल. हेही वाचलेच पाहिजे - उस्मानाबाद : बायोमेट्रिक बंधनकारक...धान्य दुकानात असा वाढणार धोका..! १३ रुग्णांची प्रकृती गंभीर

उपचार घेत असलेल्या ८२ बाधितांवर औषधोपचार चालू असून यातील १३ बाधितांची प्रकृती गंभीर स्वरुपाची आहे. त्यात सात महिला आणि सहा पुरुष यांचा समावेश आहे. गंभीर रुग्णांची संख्या वाढत असून सोमवारी सहा, मंगळवारी दहा तर बुधवारी ही संख्या १३ झाली आहे. जिल्ह्याची कोरोनाविषयी संक्षीप्त माहिती सर्वेक्षण - एक लाख ४६ हजार ७८७

घेतलेले स्वॅब - सहा हजार ५२२

निगेटिव्ह स्वॅब - पाच हजार ६५२

आज पॉझिटिव्ह स्वॅब संख्या - १६

एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती - ३९१

आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या - नऊ

आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या - पाच

एकूण मृत्यू संख्या - १७

रुग्णालयातून सुटी दिलेली संख्या - २९२

रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती - ८२

आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या - ८४

Web Title: The number of corona patients in Nanded is close to four hundred, Nanded news