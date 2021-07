मोबाईलवर बोलून दोन ज्येष्ठ नागरिकांची सव्वा लाखांची फसवणूक

नांदेड : मोबाईलवर बोलून (Crime In Nanded) दोन वेगवेगळ्या घटनेत दोन ज्येष्ठ नागरिकांची ऑनलाइन फसवणुक (Online Fraud) केल्याची घटना घडली असून त्यात एक लाख २१ हजार ८९५ रुपये बॅंकेच्या (Bank) खात्यातून काढून घेतले आहेत. याबाबत शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. गणेशनगर येथील व्यापारी प्रविण वृंदावन सोनी (वय ५८) यांना शनिवारी (ता. २४) रात्री सात ते आठच्या दरम्यान एका आरोपीने मोबाईलवर एसएमएस पाठवला. त्यानंतर त्या लिंकद्वारे व्यापारी सोनी यांची माहिती घेऊन त्यांच्या गुरूद्वारा भागातील एसबीआय बॅंकेच्या शाखेतील बचत खात्यातून ७१ हजार ८९५ रुपये काढून घेतले. आपली दिशाभूल आणि फसवणुक झाल्याचे कळाल्यानंतर त्यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.(online cheating with two senior citizens in nanded glp88)

दुसऱ्या घटनेत यशवंतनगर येथील सेवानिवृत्त शिक्षक प्रकाश जिजाभाऊ शिंदे (वय ५८) यांना शुक्रवारी (ता. २३) मोबाईलवर अनोळखी व्यक्तीने बीएसएनएल कंपनीतर्फे बोलतो असे सांगून लिंक पाठवली. त्यानंतर त्याच्यावर ओटीपी टाकायला लावला. ही प्रक्रिया झाल्यावर त्याने श्री. शिंदे यांच्या बॅंक खात्यातून पन्नास हजार रुपये काढून घेतले. याबाबत त्यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास पोलिस निरीक्षक नरूटे करत आहेत.