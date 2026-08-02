नांदेड

Indian Railways: दुहेरीकरणामुळे काही एक्स्प्रेस रेल्वेंच्या वेळेत तात्पुरता बदल

Temporary Changes in Express Train Timings: उत्तर पश्चिम रेल्वेच्या दुहेरीकरणाच्या कामामुळे हिसार-हैदराबाद आणि जयपूर-हैदराबाद एक्स्प्रेससह काही गाड्यांच्या वेळापत्रकात तात्पुरते बदल करण्यात आले असून, प्रवाशांनी अद्ययावत वेळ तपासूनच प्रवास करावा.
Indian Railways

Indian Railways

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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नांदेड: उत्तर पश्चिम रेल्वेच्या अजमेर विभागातील झरवासा, बंदनवारा आणि सिंगावल स्थानकांदरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या दुहेरीकरणाच्या कामामुळे काही महत्त्वाच्या प्रवासी रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत.

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