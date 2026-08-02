Indian Railways: दुहेरीकरणामुळे काही एक्स्प्रेस रेल्वेंच्या वेळेत तात्पुरता बदल

नांदेड: उत्तर पश्चिम रेल्वेच्या अजमेर विभागातील झरवासा, बंदनवारा आणि सिंगावल स्थानकांदरम्यान सुरू करण्यात आलेल्या दुहेरीकरणाच्या कामामुळे काही महत्त्वाच्या प्रवासी रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकात तात्पुरते बदल करण्यात आले आहेत..या बदलांमुळे संबंधित गाड्या निश्चित तारखांना पुनर्नियोजित वेळेनुसार धावणार असल्याची माहिती दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाने दिली आहे. यानुसार, गाडी क्रमांक १७०१९ हिसार-हैदराबाद एक्स्प्रेस ही ६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी हिसार येथून १२० मिनिटे उशिराने सुटेल..Kohlapur Tragedy: जनावरांसाठी घेतली धाव अन् आयुष्याचा उधळला डाव; निकमवाडीतील तरुणाचा विजेचा धक्का लागून मृत्यू.तसेच गाडी क्रमांक १२७१९ जयपूर-हैदराबाद एक्स्प्रेस ही २३ सप्टेंबर, २५ सप्टेंबर, ३० सप्टेंबर, २ ऑक्टोबर आणि ७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जयपूर येथून ६० मिनिटे उशिराने रवाना होईल..याशिवाय, गाडी क्रमांक १७०८० जयपूर-हैदराबाद एक्स्प्रेस ही २० सप्टेंबर, २७ सप्टेंबर आणि ४ ऑक्टोबर २०२६ रोजी जयपूर येथून ६० मिनिटे उशिराने सुटणार आहे. हे बदल केवळ संबंधित तारखांपुरतेच लागू राहतील, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे..Supreme Court Maintenance Ruling : पत्नीचे परपुरूषाशी संबंध, पतीकडून पोटगी मिळवण्याचा अधिकार नाही; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निकाल.प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करताना रेल्वेच्या वेळापत्रकाची अद्ययावत माहिती एनटीईएस, रेलवन ॲप, अधिकृत रेल्वे संकेतस्थळ किंवा हेल्पलाइन क्रमांक १३९ वरून तपासूनच प्रवास करावा, असे आवाहन दक्षिण मध्य रेल्वेच्या नांदेड विभागाच्या जनसंपर्क विभागाने केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.