नांदेडकरांना दिलासा : कोरोना बाधितांच्या संख्येत आणि मृत्यूदरात घट 

नांदेड : गुरुवार (15 ऑक्टोंबर) रोजी कोरोना अहवालानुसार जिल्ह्यात 236 कोरोना बाधित व्यक्तींमध्ये सुधारणा झाल्यामुळे त्यांना रुग्णालयातून सुट्टी देण्यात आली आहे. याचबरोबर 94 व्यक्तींचे अहवाल बाधित आले आहेत. यात आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे 29 तर ॲटिजेन किट्स तपासणीद्वारे 65 बाधित आले. आजच्या एकुण 972 अहवालापैकी 832 अहवाल निगेटिव्ह आले. जिल्ह्यात एकुण बाधितांची संख्या आता 17 हजार 792 एवढी झाली असून यातील 15 हजार 392 बाधिताना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. एकुण 1 हजार 820 बाधितांवर रुग्णालयात औषधोपचार सुरु असून त्यातील 43 बाधितांची प्रकृती अती गंभीर स्वरुपाची आहे. आतापर्यंत बाधित मृत्त रुग्णांची संख्या 469 या अहवालात पाच जणाचा उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे. बुधवार 14 ऑक्टोंबर रोजी बिलोली तालुक्यातील आदमपूर येथील 40 वर्षाची एक महिला, लोहा तालुक्यात कलंबर येथील 60 वर्षाची एक महिला यांचा शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी रुग्णालयात, बिलोली तालुक्यात डोणगाव येथील 50 वर्षाचा एक पुरुषाचा खाजगी रुग्णालयात तर 15 ऑक्टोंबर रोजी हदगाव येथील 80 वर्षाची एका महिलेचा हदगाव कोविड केअर सेंटर येथे, समतानगर मुखेड येथील 70 वर्षीय एका पुरुषाचा जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे उपचारा दरम्यान मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत बाधित मृत्त रुग्णांची संख्या 469 झाली आहे. हेही वाचा - कोरोना इफेक्ट : वजनकाट्यातून होतेय ग्राहकांची आर्थिक फसगत उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण 89.77 टक्के आज बरे झालेल्या बाधितांमध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपूरी नांदेड येथे 2, धर्माबाद कोविड केंअर सेंटर 11, नायगाव कोविड केंअर सेंटर 9, मुखेड कोविड केंअर सेंटर 12, हदगाव कोविड केंअर सेंटर 4, लोहा कोविड केंअर सेंटर 5, किनवट कोविड केंअर सेंटर 8, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल 12, कंधार कोविड केंअर सेंटर 6, देगलूर जैनब कोविड केंअर सेंटर 11, एनआरआय, पंजाब भवन, महसूल भवन/होम आयसोलेशन 112, बारड कोविड केंअर सेंटर 2, बिलोली कोविड केंअर सेंटर 10, खाजगी रुग्णालय 32 असे 236 बाधित व्यक्तींना औषधोपचारानंतर सुट्टी देण्यात आली आहे. उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण 89.77 टक्के आहे. आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे आजच्या बाधितांमध्ये आरटीपीसीआर तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 19, अर्धापुर तालुक्यात 1, बिलोली 1, उमरी 1, लातूर 1, नांदेड ग्रामीण 1, किनवट 1, धर्माबाद 1, हिंगोली 2, हैद्राबाद 1 असे एकुण 29 बाधित आढळले. अँटिजेन तपासणीद्वारे तर अँटिजेन तपासणीद्वारे नांदेड मनपा क्षेत्र 34, अर्धापूर तालुक्यात 5, लोहा 1, हदगाव 1, बिलोली 3, नायगाव 2, उमरी 2, नांदेड ग्रामीण 1, मुदखेड 2, किनवट 4, देगलूर 4, मुखेड 1, धर्माबाद 2, अदिलाबाद 3 असे एकूण 65 बाधित आढळले. येथे क्लिक करा - नांदेडला कॉँग्रेसच्या व्हर्च्युअल रॅलीत शेतकरी विरोधी काळे कायदे रद्द करण्याची मागणी जिल्ह्यात 1 हजार 820 बाधितांवर औषधोपचार सुरु जिल्ह्यात 1 हजार 820 बाधितांवर औषधोपचार सुरु आहेत. यात शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपुरी नांदेड येथे 144, एनआरआय व पंजाब भवन, महसूल भवन/होम आयसोलेशन एकत्रित 1 हजार 105, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड येथे 56, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल नांदेड (नवी इमारत) येथे 35, हदगाव कोविड केअर सेंटर 17, नायगाव कोविड केअर सेंटर येथे 39, बिलोली कोविड केअर सेंटर येथे 34, मुखेड कोविड केअर सेंटर येथे 36, मांडवी कोविड केअर सेंटर 6, देगलूर जैनब कोविड केअर सेंटर येथे 11, लोहा कोविड केअर सेंटर येथे 17, बारड कोविड केअर सेंटर 2, मुदखेड कोविड केअर सेटर 9, माहूर कोविड केअर सेंटर 21, किनवट कोविड केअर सेंटर येथे 29, धर्माबाद कोविड केअर सेंटर 13, उमरी कोविड केअर सेंटर 32, कंधार कोविड केअर सेंटर येथे 8, अर्धापूर कोविड केअर सेंटर 17, भोकर कोविड केअर सेंटर 12, खाजगी रुग्णालयात दाखल 176, हिमायतनगर कोविड केअर सेंटर 1 असे बरे झाले आहेत सद्यस्थित रुग्णालयात उपलब्ध खाटांची संख्या गुरुवार 15 ऑक्टोंबर रोजी 5.30 वा. सद्यस्थित रुग्णालयात उपलब्ध खाटांची संख्या पुढीलप्रमाणे आहे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय विष्णुपूरी नांदेड येथे 80, आयुर्वेदिक शासकीय महाविद्यालय कोविड रुग्णालय सेंटर येथे 90, जिल्हा रुग्णालय कोविड हॉस्पिटल येथे 72 एवढी आहे. जिल्ह्याची कोरोना संशयित व कोविड बाधितांची संक्षिप्त माहिती एकुण घेतलेले स्वॅब- 96 हजार 720, निगेटिव्ह स्वॅब- 75 हजार 819, एकुण पॉझिटिव्ह बाधित व्यक्ती- 17 हजार 792, एकूण रुग्णालयातून सुट्टी दिलेली संख्या- 15 हजार 392, एकूण मृत्यू संख्या- 469, उपचारानंतर बाधित रुग्ण घरी बरे होण्याचे प्रमाण 89.77 आज स्वॅब तपासणी अनिर्णीत संख्या-6, आज स्वॅब नाकारण्यात आलेली संख्या- 4, आज प्रलंबित स्वॅब तपासणी संख्या- 324, रुग्णालयात उपचार घेत असलेले बाधित व्यक्ती- 1 हजार 820, आज रोजी अती गंभीर प्रकृती असलेले बाधित- 43.

