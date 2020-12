खळबळजनक घटना : नांदेडचे कारागृह पुन्हा आले चर्चेत, चक्क कैद्याकडे सापडला मोबाईल 

नांदेड : येथील कारागृह मागील काही दिवसांपासून चांगलेच चर्चेत येत आहे. एक महिण्यापूर्वी कारागृह अधीक्षक यांना तुरुंगाधिकाऱ्यांनी शिविगाळ व धक्काबुक्की केली होती. या प्रकरणात दोन्ही तुरुंगाधिकारी सध्या निलंबीत असून नुकताच त्यांना अटकपूर्व जामिन मिळाला आहे. हा गंभीर प्रकार ताजा असतांनाच पुन्हा याच कारागृहात धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. तो म्हणजे चक्क कैद्याकडे मोबाईल सापडला. या कैद्याविरुद्ध तुरुंग प्रशानाच्या तक्रारीवरुन वजिराबाद पोलिस ठाण्यात ता. २९ डिसेंबर रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे पुन्हा एकदा हे कारागृह चांगलेच चर्चेत आलेआहे. नांदेडच्या कारागृहात एका गंभीर गुन्ह्यात बंदी असलेल्या दोन कैद्यांनी संगनमत करुन आपल्या नातेवाईक किंवा कारागृहातील एखाद्या कर्मचाऱ्यामार्फत मोबाईल मिळविला. या मोबाईलवरुन ते कारागृहाबाहेरील मित्रांना संपर्क साधून नविन गुन्हे करण्यास परावत करीत होते. हा धक्कादायक प्रकार गस्तीवर अशलेल्या एका कारागृह पोलिस कर्मचाऱ्याच्या लक्षात आले. त्यांनी आपल्या वरिष्ठांना सांगुन कैद्याकडील मोबाईल जप्त केला. कर्मचारी सय्यद अली शेर यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन वजिराबाद पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हेही वाचा - परभणी : पारंपरिक पिकांना फाटा देत पपई लागवडतून दोन लाखाचे उत्पन्न हा प्रकार ता. २६ डिसेंबर रोजी रात्री आठ वाजेच्या सुमारास तुरुंगातील बॅरेक क्रमांक तीनमध्ये दिनेश बालाजी परसे आणि परमजीतसिंग हे दोघे आपल्याकडील मोबाईलवरून बाहेरच्या लोकांना बोलताना सापडले होते. त्यांच्याकडून मोबाईल जप्त करुन कट रचणे, यासोबत भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८ आणि १२० अधिनियम ४२ आणि ४५ नुसार गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणाचा तपास वजिराबाद पोलिस करत आहेत. तुरुंगात बंद्यांना मोबाईल वापरण्यासाठी बंदी असताना त्यांच्याकडे मोबाईल कसा आला हा एक मोठा विषय असून त्याचाही शोध घेण्याची गरज आहे. तुरुंगात बसून बाहेर काही गुन्हे घडविण्याचा प्रकार असेल काय याचा तपास वजिराबाद पोलिस करणार आहेत.

