SGGS Nanded: नांदेडच्या एसजीजीएसमध्ये मोठे बदल; १०० कंपन्यांशी संपर्क, एआय आणि ग्रीन एनर्जीचे नवे अभ्यासक्रम

नवीन नांदेड: श्री गुरु गोबिंदसिंघजी अभियांत्रिकी व तंत्रशास्त्र संस्था, नांदेडच्या ‘व्हिजन २०३५’ ला गती देण्यासाठी जगभरातील माजी विद्यार्थी मैदानात उतरले आहेत. नुकत्याच पुणे येथे पार पडलेल्या ‘एसजीजीएस आयकॉन्स मीट २०२६’ मध्ये अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर या देशांसह देशभरातील दिग्गज माजी विद्यार्थ्यांनी एकत्र येत संस्थेच्या शैक्षणिक,संशोधनात्मक आणि औद्योगिक कायापालटासाठी ठोस कृतीचा संकल्प केला.संस्थेचे संचालक डॉ. मनेष कोकरे यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या परिषदेत माजी विद्यार्थ्यांकडून २५८ प्रकारच्या योगदानाच्या कमिटमेंट्स प्राप्त झाल्या आहेत..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.बैठकीतील महत्त्वाचे निर्णय:३५ विद्यार्थ्यांना 'ग्रीन एनर्जी' प्रशिक्षण: मेकॅनिकल, प्रॉडक्शन आणि सिव्हिलच्या ३५ विद्यार्थ्यांना १४ दिवसांचे 'नवीकरणीय ऊर्जा व ग्रीन हायड्रोजन' प्रगत प्रशिक्षण दिले जाईल.१०० कंपन्यांशी नेटवर्किंग: विद्यार्थ्यांच्या १००% रोजगारासाठी (Placement) १०० नव्या कंपन्यांशी थेट संपर्क प्रस्थापित करण्यात येईल.एआय व न्यूक्लियर एनर्जी अभ्यासक्रम: तंत्रज्ञानातील बदल लक्षात घेऊन आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI), क्लीन एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी आणि टाउन प्लानिंग या विषयांचे नवीन पदव्युत्तर अभ्यासक्रम व संशोधन केंद्रे सुरू होतील..३५ दिग्गजांचा थेट भरतीत पुढाकार: ३५ उच्चपदस्थ माजी विद्यार्थ्यांनी आपल्या कंपन्यांमधून थेट भरती व इंटर्नशिप देण्याची तयारी दर्शवली आहे.‘सर्वाह’ इन्क्युबेशन व मेंटॉरशिप: नवउद्योजकांना बळ देण्यासाठी 'सर्वाह इन्क्युबेशन'च्या माध्यमातून मार्गदर्शन आणि 'इंडस्ट्री एक्स्पर्ट टॉक सिरीज' सुरू केली जाणार आहे.मिळालेल्या सूचनांवर तात्काळ अंमलबजावणी करण्यासाठी २३ कृतीबिंदूंचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. पुढील ३० दिवस, ९० दिवस आणि ६ ते १२ महिने अशा तीन टप्प्यांत प्रत्यक्ष काम सुरू होणार आहे..माजी प्राचार्य प्रा. बी. एम. नाईक, बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे अध्यक्ष प्रशांत पोळ, माजी अध्यक्ष सुनील रायठ्ठा, डॉ. संजय लाटकर आणि इतर मान्यवरांनी सूचना मांडल्या. डॉ.रवींद्र जोशी, प्राध्यापक, माजी विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि स्वयंसेवकांच्या सहकार्याने उपक्रम पार पडला..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...“एसजीजीएस ही केवळ संस्था नसून आपल्या सर्वांचा 'सामूहिक वारसा' आहे.माजी विद्यार्थ्यांचे ज्ञान आणि जागतिक अनुभवाची जोड देऊन 'व्हिजन २०३५' प्रत्यक्षात आणणे आणि या बैठकीतील कमिटमेंट्सचे ठोस परिणामांत रूपांतर करणे, हेच आमचे अंतिम ध्येय आहे.”— डॉ. मनेष कोकरे(संचालक, एसजीजीएस, नांदेड)छायाचित्र नवीन नांदेड :एसजीजीएस आयकॉन्स मीट २०२६’ निमित्ताने एकत्र आलेले जगभरातील माजी विद्यार्थी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.